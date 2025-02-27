醫嘆「開刀房神隊友」一個個走了！恐遇3大慘況：不是製造恐慌

▲謝筱芸醫師眼看護理師人力逐漸流失，示警影響的將是患者的安全和手術品質。（圖／謝筱芸醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

近期各大醫院爆出急診壅塞，也讓護理師人力流失問題再次浮上檯面。婦產科醫師謝筱芸指出，留在醫院裡還沒離職的護理人員都在硬撐，「那些神隊友一個個走了，手術還能順利嗎？」並點出未來恐遭遇手術時間拉長、醫護人員過勞，以及醫療品質下降等3大真實慘況，這攸關患者的健康與安全，「這不是在製造恐慌，而是正在發生的現實。」

護理師爆發離職潮，讓謝筱芸醫師在粉專《謝筱芸醫師的泌密診療室》有感發文，她提到，很多人以為的手術室是醫師霸氣登場，喊一聲「刀！」護理師就遞上器械、手術精準落刀；但現實中可能面臨拿錯工具，使這台手術變得很漫長的窘境。

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謝筱芸說，這個時候，資深優秀護理師的價值就體現了，「醫師話還沒說完，器械就精準遞到手上」、「突發狀況一來，馬上叫血、領血，迅速應變」、「熟悉每位醫師的手術習慣，節奏穩定，不需要太多時間磨合。」她表示，這樣的神隊友不是靠短時間可以培養出來的，但現在，他們正在加速流失中。

▲手術室「神隊友」一個個離開，影響每一個需要醫療照護的人。（示意圖／達志）

當神隊友離開，開刀房會變怎樣？謝筱芸說明，手術時間會變長，因為護理師還在摸索器械與流程；突發狀況應變變慢，由於經驗不足，因此緊急時刻可能手忙腳亂；最後，醫護默契不再，每台手術都像第一次合作，需要不斷地磨合。然而，上述都不只是醫護的問題，患者的安全和手術品質，也可能受到影響。

提及神隊友寧願離開的原因，謝筱芸感慨地說，「幾乎每家醫院都在發生！」無非是「工時長、壓力大，還可能隨時被叫回來加班」、「薪資與付出不成正比，忙得要死，薪資卻沒有跟著變多」、「工作內容超展開，明明是護理師，卻要應付許多文書處理和病人投訴抱怨」。最慘的是，就算護理師生病了，也很難請假，自然會想轉行。

謝筱芸認為，資深護理師的經驗和默契，不是新人短時間能取代的，若這種狀況持續惡化，未來可能面對手術時間拉長、等待更久；護理人員過勞、出錯機率增加；以及醫療品質下降、康復速度變慢的慘況。她強調，這不是在製造恐慌，而是正在發生的現實。

謝筱芸說，護理師離職潮，不是醫院長官才該關心的問題，而是影響到每一個需要醫療照護的人。她呼籲，若曾在醫院感受到護理師專業照顧的人，請多給他們一點愛的鼓勵，「我不希望，當有一天換自己或家人躺在手術台上，開刀房裡只剩下剛上手的新人，還在努力適應這一切。」