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更年期好難瘦　營養師推「4類食物」提升代謝

▲▼營養師傳授地中海飲食。（圖／Unsplash）

▲地中海飲食。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

不論男、女生皆會遇到更年期，而在更年期時，荷爾蒙容易分泌異常、肌肉量減少、睡眠不足及胰島素阻抗增加的現象，以上種種皆是造成肥胖的原因，對此，營養小當家_阿罐營養師分享，飲食調整是可以大大幫助維持體態的方法！

1、多吃蛋白質：蛋白質有助於飽足感，且可以提高基礎代謝率並降低減肥過程中肌肉流失。

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2、富含膳食纖維食物：多食用亞麻籽、甘藍、酪梨及花椰菜等富含膳食纖維的蔬菜水果，有助於提高胰島素敏感性及降低食慾並協助減肥。

3、適當飲用綠茶：綠茶含咖啡因、兒茶素等，它們有助於燃燒脂肪。

4、食用乳製品：研究指出，適量食用乳製品如牛奶、優格等可以幫助減脂順利，並保留肌肉量。

5、低碳飲食：研究表示，停經後婦女調整飲食的熱量比例，發現碳水占總熱量約30%的低碳飲食對於減肥非常有幫助，特別是腹部脂肪。

6、地中海飲食：雖說地中海飲食以降低心血管疾病風險聞名，但相關研究也發現，55歲以上不論男女性，遵循著地中海飲食後腹部脂肪明顯減少。

維持理想體態是許多人的目標，但更該關注的不是體重機上的數字，而是身體的健康。除了透過飲食的調整，規律的運動、充足的睡眠、放鬆心情、舒緩壓力，皆是在更年期時保持最佳狀態的重要因素。

延伸閱讀：
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關鍵字： 常春月刊 更年期

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