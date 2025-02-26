苦瓜6大驚人好處！　減重、控血糖、降膽固醇都顧到

▲苦瓜。（圖／pixabay）

文／常春月刊

苦瓜，是我們很常見的食物，雖然許多小朋友，甚至是大朋友可能會畏懼，但營養滿分的苦瓜卻能烹調出許多美味的佳餚！營養小當家_阿罐營養師指出，苦瓜中含有豐富的營養素及植化素，對於我們身體保健是有很大的益處，就讓我們來了解！

1、控制血糖：研究發現，苦瓜中的苦瓜素類似胰島素的作用，可以幫助人體穩定血糖及預防糖尿病發生。

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2、體重管理：苦瓜中含有苦瓜胜肽，可降低腸道中澱粉酵素活性，減少飲食中過多澱粉的吸收，藉此來幫助體重管理的執行。

3、降低膽固醇：於相關研究發現，苦瓜可調節人體膽固醇，幫助膽固醇正常代謝。

4、預防癌症：苦瓜中還有高量的活性蛋白及維生素C，具有抗癌功效，並可減少體內自由基，降低癌細胞生成；同時可以強化肝臟機能，促進肝細胞健康，降低肝病的發生率。

5、維持腸道健康：苦瓜含有豐富的膳食纖維，可以幫助腸胃蠕動及排便正常，維持腸道機能及健康。

6、調節免疫力：苦瓜含有營養素「奎寧」，且維生素C豐富，可以幫助調節免疫功能，對抗外來病菌，亦可以促進膠原蛋白合成及幫助傷口癒合。

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