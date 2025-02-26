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躺下血壓反上升！　增加腦中風、心臟病危險性

醫生示警，有些患者在躺臥時反而會血壓上升。（示意圖／達志）

▲醫生示警，有些患者在躺臥時反而會血壓上升。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

一般人在頭暈血壓高時，會選擇躺下來休息，但你知道在躺臥的時候，有些患者反而會血壓上升也就是「仰臥高血壓」。心臟內科醫師劉中平指出，哈佛研究發現，約1成中年人，在仰臥休息20分鐘後，血壓仍會超過130/80mmHg，而這樣的仰臥高血壓會增加60%心臟病和80%的腦中風危險性。

劉中平在臉書粉專上分享「仰臥高血壓」一詞，他提到，因為血壓機的普及，讓一般人在家裡量測血壓的機會增加，最近他發現有些患者，在躺臥的時候血壓反而上升，這也意味著身體正在發出警訊。

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劉中平表示，研究發現，有五分之一的腦中風發生在早晨醒來的時候，而高血壓是腦中風最重要的因素，夜間躺下去的血壓也該注意觀察。

根據美國醫學會雜誌JAMA的最新論文顯示，大約10%的中年人在仰臥休息20分鐘之後，血壓還是超過130/80mmHg，這樣的仰臥高血壓會增加60%心臟病和80%的腦中風危險性。這是哈佛大學的學者追蹤13000名健康成人超過27年的研究結果，劉中平表示「雖然很震撼，但因為是大規模而嚴謹的研究，所以引起大家的重視。」

研究顯示，仰臥高血壓比坐姿的高血壓增加了20%的心臟病風險。劉中平提醒大家，仰臥高血壓與交感神經過度興奮有關係，建議民眾要多運動，減少鹽分、控制體重，也可以考慮把血壓藥物改成晚上服用。

國健署也提醒民眾，國際建議18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並搭配722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。如果健康成人7天血壓平均超過參考值120/80mmHg，建議積極進行飲食、運動和作息調整。

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關鍵字： 周刊王 血壓

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