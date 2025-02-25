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腦袋當機不如先睡一覺？研究：睡眠期間記憶重組　可能有助於解決難題

▲休息,睡覺,睡午覺,打盹,。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

▲遇到難題，想破頭也想不出怎麼解決，不妨睡一覺讓大腦休息一下。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

文／健康醫療網

您是否曾聽過這句話：「如果您無法解決一個問題，那就睡一覺吧」？這不僅僅是一個讓人放鬆的建議，現在也有科學證據證明，充足的睡眠能夠幫助您更清晰地思考並有效解決問題。

睡眠助大腦建立新舊知識的聯繫　啟發解決問題新思路

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根據《睡眠研究雜誌》最新發表的一項研究，研究團隊針對德州州立大學的一群58名30歲以下年輕人進行了一次創造性解題實驗。實驗中，參與者被隨機分為兩組：一組在嘗試解決那些原本無法攻克的難題前，允許進行兩小時的午睡；另一組則要求保持清醒狀態直接面對挑戰。結果顯示，午睡組在解題上的表現顯著優於清醒組，平均解決了43%的問題，而清醒組僅解決了15%。

研究人員認為，這一現象主要得益於睡眠，尤其是包含快速動眼（REM）階段的睡眠。REM睡眠不僅使大腦活動如同清醒時般活躍，還能在無意識中促進記憶的鞏固與重組，進而幫助大腦建立起新舊知識間不那麼明顯的聯繫。這種過程被稱為「類比轉移」，即利用以往經驗中的見解來啟發解決全新問題的思路。

遇到難題不如先讓大腦休息！睡眠或可幫助發現突破口

德州州立大學教授Carmen E. Westerberg表示，如果你遇到了一個無法解決的難題，不妨給大腦一個休息的機會；睡眠期間發生的記憶重組過程，可能會在醒來之後帶來意想不到的解題啟示。

這項研究提醒我們，當面對棘手問題時，不必急於強行解決。或許，暫時放下煩惱、讓自己進入一段短暫而有品質的睡眠，醒來後便能發現問題的突破口。這不僅為創造性思維提供了科學依據，也讓我們重新認識睡眠在日常生活中的重要作用。

（內容授權提供／常春月刊）

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關鍵字： 健康醫療網 睡眠 睡覺 大腦 午睡 科學

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