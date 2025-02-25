3月嬰中流感　醫揭「爸媽舉動」：差點害了小嬰兒

▲醫師幫小嬰兒做了快篩，很快A型流感兩條線就出現。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師陳信宏分享，一對夫妻都感冒，卻當成一般感冒，只是去藥局買成藥吃，沒有給專業醫師看診，結果讓3個月的小嬰兒感染A型流感，差點害小嬰兒面臨生命危險。

陳信宏在臉書說，24日一名3個月的小嬰兒發燒來看診，除了發燒，其他症狀不明顯，直覺幫小嬰兒做了快篩，很快A型流感兩條線就出現了。

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陳信宏表示，經詢問家長，家長才回答說，他們夫妻兩人都感冒，以為是一般感冒，大人自己去藥局買成藥，沒有給專業醫師看診，結果讓3個月的小嬰兒感染A型流感。

陳信宏指出，趕快開給嬰兒流感抗病毒藥物，同時也請爸爸媽媽一起掛號，開抗病毒藥給他們，夫妻兩個都感冒，卻當成一般感冒，只是買成藥，差點害了小嬰兒面臨生命危險。

陳信宏提醒，家長生病也要看專業的醫師，切勿自行買成藥，還傳染給小嬰兒，若不是醫師機警做快篩，小嬰兒就有生命危險，有發燒請趕快來快篩。

陳信宏呼籲，還未打流感疫苗，請盡速施打流感疫苗，「還有很多人皮皮的，還在猶豫，請勿拿自己與家人的生命開玩笑」；除了流感疫苗，肺炎疫苗更重要，保護肺部避免肺炎，而出現重症或是生命危險。