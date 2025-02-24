「達文西手臂」賺錢指標　醫院金雞母走路有風

▲達文西機械手臂能更精準處理傷口、出血量小，成為目前醫界倚重的手術選擇。（圖／資料照／CTWANT提供）

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在健保總額預算制度下，醫院經營不易，醫師若能幫醫院多賺一些錢，走路都有風。一位醫院內部人員向CTWANT記者透露，「《外傷重症中心》中那樣的檢討會，醫院早就行之有年，『金雞母科別』的主管備受禮遇，高層大小眼的情況十分明顯。」一位醫院內部人員向CTWANT記者透露，至於哪些科別比較賺錢？就要看有沒有增加醫院收入的關鍵指標－「達文西機械手臂」，這是增加醫院收入的關鍵指標。

《外傷重症中心》戲中的醫院預算高層會議，除了檢討外傷重症中心最燒錢之外，也公布神經外科結餘最豐，高層甚至要大家一起幫神經外科主管拍手。醫院內部人員A小姐表示，「台灣醫院也有同樣的情況，每周例行的晨會上，管理階層、各科室主管一起開會，就能明顯發現幫醫院賺錢的科室主管擁有話語權，就算犯錯也不會被檢討。」

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台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，自費項目較多的科別，通常就會收入較多。「除了檢驗之外，包括一般外科、骨科、牙科、眼科、泌尿科都是醫院內結餘較豐厚的科別。」

▲受制於健保制度，台灣的自費醫療占比愈來愈高，目前是全球第三，僅次於墨西哥、希臘。（圖／資料照／CTWANT提供）

A小姐則透露，「達文西機械手臂」是賺錢的關鍵，只要能動達文西手術的科別大多會賺錢。達文西機械手臂可模仿人類雙手做旋轉、抓取、捏夾的動作，讓醫師以坐姿遠距操作機械手臂執行手術，同時有高解析3D立體手術視野，因此手術會更加精密準確，且傷口小、失血量少、縮短住院天數、降低術後感染風險、患者術後恢復速度較快。

達文西機械手臂目前已廣泛運用於許多手術，例如泌尿外科、婦科、一般外科、大腸直腸外科、心臟外科、胸腔外科及耳鼻喉頭頸外科等相關手術，過去達文西機械手臂大多屬自費醫療，但隨著醫界愈來愈廣泛使用，健保署也陸續納入給付，包含胃繞道手術、膽囊切除術、膽管結石取出術、腎臟切除術、子宮肌瘤切除等，使用達文西手術皆有健保。

陽明交大公共衛生研究所教授蒲正筠曾分析「經濟合作暨發展組織」（OECD）會員國自費醫療占比，結果發現，台灣高居第三名，自費占比達31.5%，僅次於墨西哥41.4%、希臘33.3%，而南韓是29.1%，日本更僅有10.1%。

▲台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，今年健保總額預算增加，可望稍微改善諸多醫療困境。（圖／CTWANT提供）

「自費項目愈來愈多、愈來愈貴。」洪子仁說，台灣健保給付的納入時程緩慢，而新藥、新醫材、手術技術卻不斷推陳出新，就會導致自費醫療變多，也改變部分醫院發展生態，較多自費項目的科別就會比較被重視。

衛福部1月初拍板114年全民健康保險總額9286.248億元，成長率為5.5%，較去年增加484.078億元，創新高紀錄。洪子仁認為政府有聽進醫界的聲音，總額預算增加之後，除了能改善自費醫療占比過高的問題，也可望解開醫護出走、新藥太晚納健保的困境。

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