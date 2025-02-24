8成無病識感！醫警告「肌少症」5大徵兆：體重減輕小心了

▲肌少症會增加骨折風險。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

隨著年齡增長，不少人都認為行動變得遲緩、體力下降，甚至跌倒都是因為自然老化造成，但其實有些現象並非單純的老化，而是罹患「肌少症」的徵兆。醫師指出，肌少症很常被民眾輕忽，根據統計，有超過8成患者無病識感，建議日常可留意「5大徵兆」，如走路緩慢、跌倒或無刻意減重卻體重下降。

台北醫學大學部立雙和醫院骨鬆肌少衰弱症中心主任洪家佩指出，根據國際肌少症工作小組（EWGSOP）定義，肌少症是一種因肌肉質量減少及肌力下降所導致的問題，不僅影響行動能力，更可能引發跌倒、骨折，甚至提高死亡風險。

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根據研究統計，台灣65歲以上的民眾患有肌少症的比例約為6.8%，人數接近失智症，但卻有超過8成患者無病識感。洪家佩表示，肌少症並非不可逆的老化結果，而是一種可以診斷並治療的疾病，醫學界通常透過生物電阻抗分析（BIA）或雙能量X光骨密度儀（DXA）來測量肌肉量；此外，也可透過握力測試、坐起立測驗及行走速度檢查，評估患者的肌肉功能是否異常。

值得注意的是，肌少症不僅發生於老年人，年輕人若缺乏運動、營養攝取不均衡或減重過度節食，都可能導致肌肉流失。洪家佩指出，目前四個主要影響肌肉量下滑的原因是老化、活動力下降、不當減重及飲食不均衡，另外，像是「肥胖型肌少症」也得留意，因為這類患者在外觀上可能看似正常，體重甚至偏高，但其實肌肉量則是不足、脂肪過多，相較於一般民眾，跌倒與慢性病風險都高出許多。

洪家佩呼籲，對抗肌少症，關鍵在於均衡飲食與規律運動，如果擔心有肌少症風險，可前往醫院進行肌少症篩檢，及早發現問題並採取措施。

【肌少症5大徵兆】

1.走路緩慢：即便連在平地行走時，也很緩慢無力。

2.手部握力下降：就連日常生活所需的提水壺倒水、打開罐頭、擰毛巾等也無法順利完成。

3.上下樓梯困難：腳步跨不開也抬不起。

4.反覆跌倒、受傷：近一年內，連續跌倒的狀況超過兩次。

5.體重減輕：無刻意減重，半年內體重下降5%。