試管嬰兒補助順產逾2萬名新生兒！已有657對夫妻迎接二胎

▲國健署試管嬰兒補助已有數百名夫妻迎接第二胎。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署自110年7月起擴大試管嬰兒人工生殖補助計畫，迄今已協助超過2萬1,514對夫妻迎接2萬4,653名新生兒。根據統計，截至113年底，超過2,000對接受補助成功產下第1名試管嬰兒的夫妻再次申請第2胎補助，其中657對夫妻已順利迎來第2胎試管嬰兒，另還有4對夫妻已經通過第3胎補助審查。

國健署指出，有鑒於過去人工生殖因採多胚胎植入，容易發生多胞胎妊娠、早產或低出生體重兒，而造成不利於母嬰健康的情況，為了降低多胎妊娠的風險，於擴大實施試管嬰兒補助方案中，設定妻年齡未滿36歲植入胚胎上限為1顆，妻年齡36至44歲植入上限2顆的補助條件。

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依據國健署統計，補助方案上路以來，單胞胎比例為88.6%，足月生產比例（懷孕周數≧37周）為75.8%、新生兒出生體重大於或等於2,500公克為77.1%，較補助方案施行前之國內人工生殖施術結果，分別增加12.9%、11%、10.7%（109年）。

另截至113年底，超過2,000對接受補助成功產下第1名試管嬰兒的夫妻再次申請第2胎補助，其中657對夫妻已順利迎來第2胎試管嬰兒，且根據人工生殖補助資料統計結果，有4對夫妻已開始申請，並且通過第3胎補助審查。

國健署表示，進一步資料分析結果發現，所有接受補助夫妻中，妻子年齡中位數為38歲，而申請第2胎或第3胎補助夫妻中，妻子年齡中位數為36歲，顯示不孕夫妻若能儘早發現試管嬰兒療程需要，並及早開始進入療程，就越有機會善用這項補助迎接二寶和三寶。

國健署署長吳昭軍提醒，有計畫生育的夫妻應及早規劃，掌握25歲至35歲的生育時機，如夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，請儘早就醫，若經醫師判斷有進行試管嬰兒療程之需要，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至全國103家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

補助金額方面，低收及中低收入戶維持每次補助上限為15萬元，一般夫妻首次申請最高可獲補助10萬元，再次申請最高補助6萬元，妻年齡未滿40歲每胎最多可獲補助6次，年齡在40歲至44歲間，則每胎最多補助3次。