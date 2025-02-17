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隆乳30年漸變形發臭　台中65歲女雙側乳房全切

▲早年的小針美容隆乳的填充物，已被世衛組織列為可疑致癌物。（示意圖／達志影像）

文／中央社

65歲陳姓女子為追求豐滿身材，30年前接受小針美容隆乳，近年來她的乳房逐漸變形、疼痛加劇，甚至散發異味，經醫師診斷乳房已出現結節隆起、硬化，最終進行雙側乳房全切手術。

台中市長安醫院今天發布新聞稿，乳房外科醫師李育嘉表示，早年的小針美容隆乳，因標榜免動刀、恢復快、效果永久，一度吸引大量女性施作。這些注射填充物，如液態矽膠、石蠟、奧美定，已被世界衛生組織列為可疑致癌物。

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李育嘉指出，隨著時間推移，許多患者開始出現乳房硬化、變形、感染、植入物位移，甚至腐敗氣味等不良症狀。更棘手的是，這些填充物一旦進入人體，取出困難，往往需要多次手術，有些人不得不將乳房全部切除。

陳姓女子術後恢復良好，隔天即出院，一週內順利移除引流管，擺脫長年不適。她感慨地說，年輕時愛漂亮，卻沒想到換來這麼多年的折磨，幸好有醫師的耐心解說與家人的鼓勵，才鼓起勇氣面對。

李育嘉提醒，許多求美者並不知道，這些填充物可能會壓迫乳腺組織、影響正常功能，甚至干擾乳癌篩檢，增加診斷困難與癌變風險。曾接受小針美容隆乳的女性，若出現異常疼痛、腫塊或乳房變形，務必及早就醫檢查，避免延誤病情。

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關鍵字： 隆乳 小針美容

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