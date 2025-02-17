發霉水果打成果汁、切塊裝？　專家揭「買果4大陷阱」

▲買水果不只是要挑甜不甜，還要避免買到容易發霉的水果。示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

文／常春月刊

水果買太多吃不完，或因為擺太久而發霉，這時候節儉的媽媽們總是捨不得整顆丟，覺得只要削去爛掉的部分，其餘沒壞掉的地方，應該還可以吃吧？

發霉水果吃下肚 嚴重恐致癌發生

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營養師張智傑表示，水果水分很多，一旦長黴菌，很容易進行滲透，導致整顆水果受到黴菌的污染。而黴菌主要以真菌為主，不小心吃進肚子，輕微可能頭暈、噁心、嘔吐，若情況嚴重，恐怕會造成神經系統的傷害，而且有些食道癌、口腔癌及胃癌的發生原因，也和常吃到發霉食物有關。

含糖類、水分高 細菌孢子散播快

一般含糖類、水分高的食物最容易長黴菌，只要一出現黴菌，約2-3天可看到菌落，過一星期細菌孢子就開始散播開來，所以很多人很納悶為什麼擺放一起的水果，只要爛一顆，其他水果很快便受到波及，原因就在這裡。因此，買回來的水果最好盡快吃完，不要擺太久。如果家裡人口少，不要因為貪便宜，一次買一大箱，這樣很容易還沒吃完就腐壞，建議以少量、多種類水果為購買原則，較能同時攝取多種營養素。

避免買到發霉水果 4大注意事項要留意

此外，購買水果也大有學問，如何才能避免買到容易發霉的水果？

1、千萬別貪便宜：水果商最清楚水果什麼時候會開始發霉，在還沒爛之前，為了趕快銷售出去，會降價促銷，可能從原本一顆30元降到15元，甚至一堆一堆便宜賣，假如一味貪便宜，很可能吃出問題。所以建議選購當季且正常價位的水果，比較安心。

2、切好的水果要小心：開始腐壞的水果，有些店家會將壞掉部分削掉，再切塊裝盒便宜賣，忙碌的上班族如果想買切好水果，最好要求商家現挑、現切比較保險。當然能自己買回來處理是最好不過，因為水果也要用水清洗，才能去除表面的農藥殘留而且切好的水果，一段時間後營養就開始流失。假如沒時間處理，建議選擇不用削的水果，如蘋果、芭樂、香蕉，在清洗之後就能馬上吃。

3、榨成果汁的陷阱：有些水果攤會同時販賣果汁，此時要小心店家有可能把發霉的水果榨汁賣，建議最好當場要求店家現榨，而且不要加冰、加糖，因為冰、糖會掩飾壞掉水果的味道。

4、表皮損傷最好別買：有些水果在運送過程中，可能會撞到而受損，表皮一旦破損，比較容易受細菌污染，而且擺在攤位上，人來人往很容易接觸口水而增加細菌污染的風險。

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