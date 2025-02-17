北市1.1萬劑「加碼公費流感疫苗」2／20開打　11類族群可接種

▲北市增購的公費流感疫苗將在2/20開打。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

藝人大S病逝引發民眾搶打流感疫苗，衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費流感疫苗因應。台北市衛生局表示，北市獲配1萬1160劑，還有台灣東洋捐贈北市1000劑含佐劑，將統一在2/20提供11類族群公費接種，直到用罄為止。

台北市衛生局疾管科科長張惠美表示，公費增購流感疫苗提供11類高風險族群接種，符合資格民眾可至台北市立聯合醫院各院區網頁預約掛號或至聯合醫院附設12區院外門診部現場掛號接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，北市獲贈東洋含佐劑流感疫苗，僅適用於65歲以上長者，將集中於12區院外門診部提供長者接種；疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期。

依據疾管署監測資料顯示，113年10月1日至114年2月13日，北市累計74例流感併發重症病例，以50歲以上64例（占86.5%）為最多，另有2例為6歲以下幼童，高達9成病例未接種本季流感疫苗，其中8例死亡，衛生局呼籲113年10月以後符合11大類資格且尚未接種流感疫苗者，應把握機會完成接種。

增購公費流感疫苗11大類接種對象如下：

1.65歲以上者

2.55歲以上原住民

3.安養/長期照顧（服務）等機構對象

4.滿6個月以上至國小入學前幼兒

5.具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）

6.孕婦

7.6個月內嬰兒之父母

8.醫事及衛生防疫相關人員

9.國小至高中/職/五專三年級學生

10.幼兒園及居家托育人員

11.禽畜及動物防疫相關人員

