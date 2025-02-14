情人節愛愛「3姿勢」危險別試！啪一聲就斷了　醫示警

▲有3個體位被泌尿科醫師點名「高危險」，請謹慎使用。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

今（14）天是西洋情人節，不少情侶選在這天浪漫約會慶祝，當性致一來就想激情滾床單。但在激戰的同時，也要保護好命根子，泌尿科醫師黃冠鈞分析「3個愛愛體位」最危險，包括騎馬打仗、火車便當及老漢推車，一不小心恐害陰莖骨折。而一旦錯過黃金治療期，恐致勃起功能障礙或陰莖永久彎曲，成為一輩子的痛。

黃冠鈞醫師在粉專衛教指出，陰莖內沒有骨頭，而「陰莖骨折」通常指的是陰莖海綿體因外力而造成白膜破裂的情況，當陰莖過度彎折，聽到清脆的「啪」一聲，接著勃起迅速消退，伴隨著劇烈疼痛，外觀腫脹、瘀青、彎曲或像茄子般腫大。

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黃冠鈞表示，臨床上有近80%的陰莖骨折，是性交所引起的，並示警有「3個愛愛姿勢」很危險，小心別因一時激情而掛彩：

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​1.​騎馬打仗（女上位）

由女方控制運動節奏和深度時，如果發生滑脫後重壓，勃起中的陰莖可能因直接受力而斷裂。

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2.火車便當（站立位）

站立時抱起對方，角度稍有偏差或支撐不穩，就可能讓陰莖過度彎曲，尤其在浴室，滑倒風險很高更需要謹慎小心。

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3.老漢推車（背後式）

女方背對男方，這種姿勢因角度特殊，更容易增加陰莖不正常彎曲的機率，稍不注意就可能受傷。

黃冠鈞說明，若不慎於性愛過程中傷到陰莖，務必在48小時內送急診，切勿自行嘗試矯正或施壓，當錯過黃金治療期，可能導致勃起功能障礙或陰莖永久彎曲。

顧家醫療總院長顧芳瑜曾分享教戰密技，在床上求好表現，事前的準備很重要，如何增加硬度與持久度得靠日常保養。他建議，少吸菸喝酒，並且維持「固定有氧運動」，每週最好3次、每次30分鐘、心跳大於130；另外，均衡飲食、避免高油高鹽高糖，充足睡眠和適度釋放壓力，保持生活愉悅也是關鍵。