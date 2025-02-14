更年期後還是「梨形身材」？小心是肝臟在求救！

▲醫師教3招調整荷爾蒙、甩掉脂肪。（示意圖／Unsplash）

文／常青月刊

更年期後，若仍維持「梨形身材」，當心，這可能是肝臟的求救訊號！一名55歲、停經三年的患者，因大腿與臀部脂肪囤積問題日益明顯，在醫師的建議，進行女性荷爾蒙與雌激素代謝功能檢測，結果顯示肝臟雌激素代謝功能異常。

年輕女性具雌激素優勢 更年期後開始衰退

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內科暨減重專科醫師陳威龍指出，這位女性病患希望在女兒婚禮上展現最佳狀態，因而諮詢減重療程。腹部超音波檢查發現她患有中度脂肪肝，且3D體態掃描發現她的脂肪分布異常，大腿與臀部脂肪堆積明顯多於小腹，與更年期常見的腹部肥胖不同。因此，建議她進行胰島素阻抗檢測、女性荷爾蒙與雌激素代謝功能檢查。

陳威龍解釋，年輕女性因「雌激素優勢（Estrogen Dominance）」，也就是在雌激素分泌明顯多過黃體酮的情況下，造成荷爾蒙失衡，脂肪容易囤積於大腿與臀部，形成所謂的「梨形身材」。隨著年齡增長，特別是更年期後，雌激素功能衰退，脂肪分布多轉向腹部，形成「蘋果身材」，這也是更年期女性腹部肥胖的主因。

更年期後維持梨形身材 留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題

若女性更年期後仍維持年輕時期的「梨形身材」，就需特別留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題。陳威龍醫師說明，肝臟負責雌激素代謝，功能受損時，雌激素代謝廢物會滯留體內，延續更年期前的脂肪分布模式，導致分布不均。

陳威龍以此患者為例，檢測結果顯示胰島素阻抗指數升高，女性荷爾蒙雖然因為停經衰退，但脂肪肝損害肝臟雌激素代謝能力，導致下半身脂肪堆積。

健康飲食+運動 調理荷爾蒙狀態

陳威龍強調，更年期是人生自然階段，無需過度焦慮。透過健康飲食、適當運動與專業協助，可有效調理荷爾蒙狀態。為協助患者調整健康狀態，他提供以下三點建議：

1、飲食調整：減少添加糖與精緻澱粉攝取，採低升糖指數（GI）飲食，並增加膳食纖維，特別是花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜，以降低胰島素阻抗。

2、肝臟修復營養素：補充含硫代葡萄糖苷、胺基酸、維生素B群和穀胱甘肽等營養素，抑制肝臟發炎並加速修復肝臟代謝功能。

3、運動計畫：結合適度有氧運動與阻力訓練，改善下半身肥胖並提高基礎代謝率。

經過四個月的調理，患者成功減重15公斤，體脂率降低8%。女兒婚禮當天，她穿著精心準備的合身旗袍，自信登場，獲得「最美丈母娘」的讚美。

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