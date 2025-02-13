關節發出「喀喀聲」　3種情況快去就醫！

▲喀喀聲通常是關節內的氣泡瞬間破裂造成的。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

當你伸個懶腰，肩膀發出「喀」一聲，或蹲下撿東西時，膝蓋又來一個「喀」，是不是有點懷疑自己的關節是不是在偷偷抗議？

骨頭為什麼會有喀喀聲？

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陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師指出，喀喀聲通常是關節內的氣泡瞬間破裂造成的，這是完全正常的現象，就像有些人喜歡折手指發出的「卡」聲一樣。這種聲音並不代表你的關節有問題，也不會造成關節退化，基本上可以放寬心。

但是，如果你發現每次做同一個動作時，總是有喀喀聲，或者聲音頻率特別高，這可能暗示關節處於不穩定狀態，甚至有退化的跡象，就要多加注意了！

什麼時候該擔心？

以下情況需要你提高警覺，甚至趕快來找醫生：

1、伴隨疼痛感：如果喀喀聲還伴隨疼痛，那可不是正常的，可能意味著關節炎、軟骨損傷等問題。

2、聲音頻率太高：每次動作都能聽到「喀喀聲」，甚至不管做多少次都會有，這可能是關節不穩定或退化的信號。

3、特定部位長期發聲：肩膀、膝蓋、腳踝、腰部是喀喀聲的高發部位，特別是有運動傷害或退化性關節炎病史的人，更需要留意！

如何保養關節，避免喀喀聲惡化？

1、正確運動姿勢：運動前做好暖身，運動中避免過度負荷關節，減少運動傷害的風險。

2、適當關節運動：進行低衝擊運動，如游泳、瑜伽，有助於增強肌肉穩定性，保護關節健康。

3、維持體重：體重過重會加重關節負擔，增加退化風險。

4、選擇合適鞋子：鞋子的支撐性對腳踝和膝蓋的保護非常重要，尤其是經常運動的人！

沒痛不用擔心 有痛別猶豫

謝炳賢強調，如果你的喀喀聲只是單純的氣泡聲，沒有疼痛感，那就放輕鬆，不用太在意。但如果聲音頻率高且伴隨不適，就千萬別拖延，趕快找醫生檢查，早發現早處理，讓你的關節恢復健康！記住，關節健康是日積月累的習慣，別讓忽視的小問題變成大麻煩！

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