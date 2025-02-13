骨鬆骨折「僅3成治療」 國衛院研究曝「1招」降15%再骨折風險

▲骨鬆性骨折是高齡社會公共健康議題。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台灣面臨高齡化社會，骨質疏鬆症及其引發的骨鬆性骨折已成為重大的公共健康議題，國衛院今（13）日發表最新研究，追蹤33萬餘名髖部骨折患者在不同抗骨鬆藥物使用情形下的再次骨折風險，結果顯示長效型針劑抗骨鬆藥物的使用比例從2%增至62%，再次骨折風險下降了15%，證實長效針劑的使用改善了服藥順從性並降低骨折風險。

過去研究顯示，使用抗骨鬆藥物能有效降低骨折風險，並具備良好的成本效益，然而全球骨鬆治療領域普遍面臨患者持續用藥比例偏低的挑戰，藥物使用的服藥順從性對於骨折預防效果至關重要。以台灣為例，僅三成骨鬆性骨折患者開始使用抗骨鬆藥物，且其中約有六成患者在第二年即停止藥物治療，最後只有不到二成的患者能持續治療達三年。

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▲國衛院研究團隊發現，長效針劑的使用改善了服藥順從性並降低骨折風險。（圖／記者趙于婷攝）

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心王貞予助研究員團隊與台大醫院雲林分院骨科部傅紹懷醫師、哈佛醫學院麻省總醫院骨科Olivier Q. Groot醫師合作，分析台灣健康福利資料中10年間髖部骨折患者的抗骨鬆藥物使用情形及再次骨折風險。

研究團隊分析了2008年至2018年間，33萬餘名髖部骨折患者在不同抗骨鬆藥物使用情形下的再次骨折風險。研究結果顯示，長效型針劑抗骨鬆藥物的使用比例從2%增至62%；高服藥順從性的患者比例從33%上升至69%；再次骨折風險下降了15%，證實長效針劑的使用改善了服藥順從性並降低骨折風險。

研究成果突顯長效型抗骨鬆藥物的重要性，適當的藥物選擇將能顯著改善骨折患者預後。台大醫院雲林分院傅紹懷骨科醫師指出，長效型抗骨鬆針劑最長可達一年一針的便利性，讓即使低順從性的患者也能「被動式」的獲得長效型藥物穩定良好的治療效果。