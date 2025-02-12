吃湯圓脹氣、胃酸逆流？中醫教按「3部位」快速緩解　喝1飲料也能輕鬆消化

▲元宵節吃太多元宵或湯圓，當心消化不良，肚子脹氣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／常春月刊

上元「吃元宵」源自於宋朝，當時稱為「浮圓子」，明朝之後才改稱「元宵」。古時吃元宵是今年開始的好兆頭，吃元宵象徵家福，故每戶人家都會闔家團聚煮元宵、吃元宵，讓家人團圓幸福，也祈求今年有豐沛的收穫。

湯圓元宵哪裡不一樣？

中醫師劉宗昇說明，「湯圓」是將糯米粉摻水濕軟後，揉糰裹進甜或鹹的內餡，最後將它搓揉成圓形；「元宵」的製作方法比較費工，通常是將花生、芝麻、棗泥等甜餡料切塊後，放上舖有乾糯米粉的竹篩，由師傅使力搖動、反覆噴水，讓甜餡裹上一層圓圓的糯米外衣而成。

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簡單來說，「湯圓」像是包餃子一樣，是「用皮包餡」；「元宵」是在餡料上慢慢滾出外皮來，作法相對麻煩。但因二者的原料都是糯米粉，容易造成胃腸貪食過多湯圓，常造成消化不良，就是中醫講的「食積」，食積的症狀如下：腹脹、胸悶、食慾不振、噁心嘔吐、腹痛、腹瀉、便秘、胃酸增加等。

中醫治療消化不良 當心脾胃虛弱所致

中醫的胃主要負責「受納」及「腐熟水穀」，「受納」是指接受和容納。「腐熟」則指飲食物經過胃的初步消化而形成食糜。因此胃亦有「水穀氣血之海」之稱。進食後食物會被送胃，然後胃氣和胃液便會作用於食物，並將食物分解，讓小腸作進一步消化。

消化不良與脾胃功能、食量、進食速度有關。平常消化功能正常的人，因某個時期突然攝取過多食物、水分，或是進食過快、沒有細嚼慢嚥，就易產生食積。這好比道路的通車量是固定的，但突然大量湧入返鄉車潮後，會造成大塞車的狀況。

如果脾胃虛弱，胃的腐熟水榖和脾的運化功能不佳，即使食量正常，也易產生食積。另外，有些人會因「特定的食物」而產生消化不良，常見者如糯米製品（湯圓、年糕、米糕、飯糰、麻糬、粽子）、玉米、麵粉發酵製品、肉、甜食、油膩食物、寒涼食物等。

3穴位＋1茶飲 助緩解消化不良

．陰陵泉穴

功效：有消除脾濕、健脾理氣的功用，也可以緩解腹脹、水腫、腹瀉等症狀。

位置：小腿肚近大腿交界處側邊，往前約一指寬凹陷處。

．腹結穴

功效：此穴為腹氣所結聚處，有調氣理腸的功效，可緩解胃腸脹氣、消化不良、便秘等。

位置：下腹部，肚臍旁開，距前正中線4寸處

．地機穴

功效：按摩此穴位可暢通脾經的氣血，改善腹脹、腹痛等脾胃疾病。

位置：在陰陵泉穴位置與內踝尖連線上。以側坐或仰臥姿勢，從陰陵泉穴往下4橫指，在脛骨內側緣處。

洛神消化茶

材料：烏梅20公克，洛神花 20公克，荷葉10克，冰糖適量、水1200公克。

製作方法：將水、烏梅、洛神花、荷葉放入鍋中，煮滾25分鐘，放涼後即可飲用。

藥材介紹：

．烏梅本品味酸生津，故有生津止渴之功。 洛神花有養顏美容，生津止渴，去脂活血等作用。

．荷葉近代研究證實，有良好的降血脂、降膽固醇和減肥的作用。

*本茶飲空腹不宜大量飲用，孕婦及哺乳婦女亦不宜飲用。*

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