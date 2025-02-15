幫兒洗澡GG跑出「一堆白白黏稠物」！媽急壞　醫淡定：那是垢

▲對於男童的包皮知識，不少爸媽搞不清楚。（示意圖／視覺中國CFP）

文／泌尿科醫師呂謹亨

過去常常以為，爸爸媽媽，尤其是爸爸，甚至是2、3個兒子的夫妻，或者是爺爺奶奶，應該要對小孩包皮的問題有概念才對。實際上在門診，讓呂醫師恍然大悟，原來並不是這麼回事！

案例一：

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媽媽說：「醫師，我5歲的兒子尿尿會痛，包皮紅紅的，可以幫他看一下嗎？」

呂醫師： 「好啊，請問他平常包皮能夠推得開嗎，龜頭有沒有露出來？」

媽媽說： 「推得開啊，洗澡時都有推開來洗。」

呂醫師幫小孩檢查的時候，發現包皮確實紅腫發炎，但是，是嚴重的包莖，包皮開口只有一個小洞，完全推不開。呂醫師拿正常推開的照片給爸媽看時，他們才恍然大悟！

每次遇到這種情形，除了再三衛教家長之外，都會暗示一下，請爸爸也來檢查一下是不是包莖，不然，怎麼會爸爸媽媽都不知道，包皮正常推開是什麼樣子…。

案例二：

這個情況就比較不怪家長了

阿嬤說：「剛剛幫3歲的孫子洗澡時，看到龜頭表面一大顆腫塊的，是不是長腫瘤了…！」阿嬤邊說，邊急得快哭了。呂醫師仔細檢查，其實這只是因為包莖，包皮又比較薄，包皮跟龜頭之間的包皮垢又比較大顆，看起來腫一顆像腫瘤一樣，是正常的，不用緊張。

案例三：

媽媽說：「醫師，我幫4歲的兒子洗澡，結果今天一推開，包皮跑出一堆白白黏稠的東西，是不是化膿了啊？」呂醫師檢查完，跟媽媽解釋，這只是正常的包皮垢，清乾淨就好了，不用擔心。

包皮垢（smegma）有的會呈現橢圓形腫塊，加上此時包皮較薄，乍看之下被誤以為是腫瘤，其實是包皮內層腺體分泌物，只要之後包皮慢慢自然褪下，包皮垢就會自然跑出來。

▲醫師指出，嬰兒時期只要清洗GG外部即可，不用刻意翻開包皮清洗。（示意圖／視覺中國CFP）

家有男孩的家長或多或少都有「清潔包皮、包皮什麼時候要推開」的困擾，洗澡時到底什麼時候要推開洗，還是不用呢？其實，每個男嬰出生都是包莖，這個時期的清洗只要陰莖外部清潔即可，不用刻意把包皮翻開清洗。因為此時包皮跟龜頭之間是無菌的，硬把包皮翻開反而會讓細菌跑進去，造成感染發炎。

包皮垢是包皮跟龜頭之間的分泌物，有潤滑的效果。其實，男嬰一出生就開始會勃起，勃起的過程包皮龜頭也會慢慢被分開。

包皮推開的時間點：

－6個月以下男嬰

可以不用刻意推開，因為包皮龜頭還沒完全分開，薄薄的皮膚看到一顆顆黃黃白白的包皮垢是正常的。

－6個月以上男嬰

要開始試著推開包皮。如果發現包皮開口只有一個小洞，或是尿尿時包皮會鼓起來像氣球，小便才流出來，可以來泌尿科診所拿軟化包皮的藥膏，並請醫師教你怎麼推。

－3歲左右

約有8成的小男孩能夠推出大部分龜頭。這個年紀如果還是不太好推的，盡快來泌尿科拿軟化包皮的藥膏，如果超過6歲還推不開，之後包皮硬化定型，就很難推開了。

－6歲以上

大約在國小一年級時，大部分小男生都能「自行」推開包皮清洗，所以小一體檢會強調「有無包皮異常？」如果6歲以上還是包莖而且有反覆感染發炎，塗藥膏也推不開的話，最好是能夠等可以打局部麻醉，打針不會動來動去時，再割包皮，除非嚴重反覆感染發炎，就必須盡快割包皮了。

小學健檢時，一般家長看到「包皮異常」都很驚恐，以為自己的寶貝兒子是不是有什麼問題。其實，只要從小有找泌尿科處理，大部分的包皮是推得開的。在門診有遇過家長，以為到青春期才要開始推包皮，這樣就已經錯過有機會不用割包皮的黃金時期了喔！

▲推包皮時動作一定要輕柔、不要硬推，若遲遲沒效果，建議要看醫生了。（示意圖／免費圖庫pixabay）

如何推包皮教學：

1.推開包皮的時候，要從皮的外側去推，不要從正中央擠壓龜頭。動作輕柔就像挖鼻孔、掏耳朵一樣，穩定、緩慢地施壓，如果發育成熟，龜頭慢慢地會被擠出來，千萬不要硬推，避免撕裂傷或卡住。

2.如果包皮開口過小，用拇指和食指，輕捏著頭頭的後方，將包皮輕輕推到底，將藥膏或凡士林抹在包皮開口，把包皮向後輕推，如果會有點痛就停止。重複至少10下。



3.每天持續慢慢增加力道，要把包皮開口慢慢「撐開」的感覺。如果推得開，1個月就會有效果，如果持續2個月還是推不開，那就需要來找泌尿科醫師割包皮了！

本文經授權轉自：粉專《泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師》