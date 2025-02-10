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急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆：真正醫療崩潰現場

▲▼高雄快訊,急診,送醫,。（圖／記者許宥孺攝）

▲有急診科醫師透露，因急診室爆滿沒推床，插管患者只能躺在地上、CPR也只能在地上進行。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

醫療量能大爆炸，急診室更是人滿為患，患者人數從過年一路滿到年後。粉專超級白急診醫師今（10）日突感慨發文指出，急診室滿到沒有推床可以急救，當下驚見插管的患者只能躺在地上、CPR也只能在地上進行時，無助感瞬間湧現，直呼「那才是真正的醫療崩潰現場」。

「急診室爆滿早已不是新聞，但當連床位都沒了，病人只能在地上搶救時，那才是真正的醫療崩潰現場。」一名急診科醫師在粉專記錄急診室慘況。他說，今天急診室滿到沒推床可急救，插管患者只能躺在地上、CPR也只能在地上執行，而壓著壓著，患者在地板上恢復自主循環，所幸最終活著住進加護病房。面對眼前這一幕，醫護人員只能苦笑，也揭露第一線急診醫療量能不足的困境。

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▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲急診室人滿為患，醫師親身經歷「真正的醫療崩潰現場。」（示意圖／免費圖庫Pixabay）

事實上，5日就有另一名急診科醫師發文透露，過完年北部加護病房爆滿，當天早上就接到10多通他院尋求ICU床位的電話，其中就發生新北醫學中心有重症患者卻沒病床，致電向8家醫學中心求救都無果的窘境。

醫師表示，原本早上院內加護病房只有2張病床，後來中午有空床，開始讓外院的患者轉進來，直喊真的是硬著頭皮答應對方，因為院內急診室爆滿，已經沒有推床了，還跟消防局通報滿床，患者到院只能躺在救護車的推車上，「但是，沒辦法啊……大家都是為病人好。」更透露新竹有醫院一路問到台北各醫學中心，得到的回答都是無法再收患者。

眼前的挑戰讓醫師不禁感嘆，若不讓外院患者轉來，犧牲掉的可能是一條人命，或是嚴重的失能，而後續又陸續收治一些患者，但他也忍不住喊，「希望可以不要再來了」。

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關鍵字： 醫藥新聞 急診室 推床 急救 醫療崩潰 醫療量能 插管 CPR 超級白急診醫師

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