天冷喝酒禦寒？　醫警告：恐增失溫、猝死風險



▲天冷就想喝酒暖身，小心增加猝死、失溫風險。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

氣溫驟降，不少人習慣在寒冷的天氣裡喝上一杯酒，希望能藉此暖身，驅散寒意。然而，胸腔暨重症醫師黃軒警告，這種做法不僅無法真正保暖，反而可能增加失溫與猝死的風險。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，許多人在飲酒後會感覺身體變暖，甚至臉頰泛紅，這其實是因為酒精使血管擴張，讓更多血液流向皮膚表面。然而這種「暖意」只是短暫的錯覺，事實上，當血液集中在體表時，體內的核心溫度反而會加速流失，導致身體更快失溫。

此外，酒精還會影響人體的溫度調節機制，使下視丘無法準確感知環境溫度，進而干擾身體的自然保暖功能。人在飲酒後對寒冷的感知力也會下降，容易忽視低溫的威脅，導致穿著不足或待在寒冷環境太久，進一步增加失溫風險。

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黃軒說明，失溫是一種嚴重的健康威脅，當人體核心溫度降至 35°C 以下時，器官功能將受到嚴重影響，甚至可能導致死亡。在寒冷天氣中飲酒，不僅會加速體熱流失，還可能對心血管系統造成極大負擔，特別是對於本身患有慢性疾病或心血管疾病的人來說，風險更高。

黃軒指出，酒精會導致心跳加快、血壓升高，進一步增加心肌梗塞或中風的風險。而醉酒後若發生嘔吐，可能造成窒息，進一步提高猝死的可能性。這些潛在風險使得「喝酒禦寒」成為寒冬裡最危險的誤區之一。與其依賴酒精帶來短暫的「假性溫暖」，不如採取科學的方式來禦寒。

黃軒舉例說明，例如穿著多層衣物能有效鎖住體溫，內層選擇排汗材質，中層負責保暖，外層則以防風為主。此外，攝取足夠的熱量，例如熱湯、辛辣食物等，也能幫助身體維持適當的溫度。在室內可以使用暖氣設備來保持環境溫暖，並減少長時間暴露在低溫環境中的機會，特別是在清晨或深夜等氣溫最低的時段，應盡量避免在戶外逗留太久，以降低失溫風險。