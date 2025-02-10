涼感衛生棉害經痛？醫解答「1類人不要用」

▲網傳「涼感衛生棉」會引發宮寒、經痛，美女婦產科醫師解答了。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在悶熱夏天，不少女生生理期時都愛用涼感衛生棉，清爽又舒適，不過，網路上卻流傳用了它可能導致宮寒、加劇經痛的說法，是真的嗎？對此，美女婦產科醫師蕭詠嫻表示，該類產品主要因添加了薄荷醇，讓皮膚產生一股清涼感，但不會真的使血管收縮、引發經痛，不用太擔心。她提醒，若使用後出現皮膚過敏或不適，就別再用了。

蕭詠嫻醫師在粉專分享衛教影片，說明涼感衛生棉所產生的清涼感，主要來自薄荷醇，但它不會真的讓血管收縮，「還有人擔心骨盆腔整個收縮，其實是不用擔心的。」若本身對於涼感的內容物比較敏感，仍須提高警覺，得觀察自己的皮膚在使用該產品後是否會出現不舒服。

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蕭詠嫻也提到，市面上有些護墊，與吸收分泌物的不太一樣，有的專門「吸收漏尿」。她建議有些長輩、產後女性，因咳嗽、打噴嚏而不慎滲漏尿困擾者，不要使用一般的衛生棉或護墊，改選擇吸收能力較佳的產品，較不會發生因過度潮濕所引起的感染或不適。

▲女性長者或有漏尿困擾的產後女性，可考慮專門「吸收漏尿」的產品，或做凱格爾運動。（示意圖／達志）

女性的骨盆底肌會因缺乏運動、懷孕分娩、體重過重、年紀增長等原因鬆弛萎縮，藉由重複縮放部分的骨盆底肌肉，用以幫助孕婦準備生產、降低尿失禁或產後尿失禁的問題。婦產科醫師郭安妮曾表示，其實「凱格爾運動」不只在產後或出現相關症狀時才可以訓練，平時就可利用訓練，是當作保養「骨盆底肌肉」的好方法。

凱格爾運動這樣做：

首先，收縮、夾緊肛門周圍和尿道口及陰道口的肌肉，就像在忍住大小便一樣。此時收縮的肌肉就叫「恥骨尾骨肌」（也叫骨盆底肌），也是控制大小便的肌肉。收縮它後、再放鬆，就這樣一縮一放重覆地做。在做此運動時，要照常的呼吸、不要憋氣，且保持身體全部肌肉放鬆。

初期骨盆底肌肉收縮時間3秒，則放鬆時間應為5秒，一次10～15分鐘、一天2次，以少量多次為原則。動作正確且較能掌握之後，再延長至7～10秒。提醒大家，骨盆底肌收縮運動，並不是腹部的收縮運動，所以做這個運動時，可以將手指放進肛門口或陰道口，以感覺收縮的情形，當手指有感覺到收縮和放鬆，那麼就是正確的訓練動作。