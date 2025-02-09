他大白肺「血氧剩70%」心跳停！醫曝恐怖缺氧真相：不喘的人很多

▲有長者大白肺「血氧只剩70%」，插管治療心跳卻一度停止。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

寒流來襲各地急凍！根據消防署統計，全台2月至今內科心肺功能停止（非創傷OHCA）已累計415人，提醒民眾外出注意保暖。胸腔內科醫師蘇一峰分享，一名失智長者被發現突然嗜睡、呼吸微弱，緊急送醫檢查驚見「大白肺」，血氧只剩70%、心跳一度停止。他提醒，這類長者對氧氣降低不敏感，因此老人家得肺炎更容易出現「快樂低血氧」。

蘇一峰醫師發文示警，「快樂低血氧（又稱隱形缺氧）其實並非是新冠才有的現象！」並指上述失智長者平時住在安養院、生活尚可自理，卻突然出現嗜睡、呼吸微弱。送醫後發現他「大白肺」血氧只有70%、體溫更只剩32°C，急診醫師隨即插管，未料患者卻出現心跳停止，須立刻執行CPR。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰說，患者為「快樂低血氧」，但檢查未發現新冠或是流感。他強調，這並非新冠才有的現象，在一般的大白肺也能看到，其中失智、中風的長者因為腦部受傷或神經退化，明明缺氧卻又不會表現出低血氧的症狀，成為致命關鍵。

▲蘇一峰示警，失智、中風的長者因腦部受傷或神經退化，明明缺氧卻又不會表現出低血氧的症狀。（示意圖／123RF）

蘇一峰解釋，血氧只有80%卻不會喘的患者其實很多，如果是大白肺則常常以昏睡來表現。他也提到，低溫不只會加重心肺衰竭，還會加重快樂低血氧的發生，因為低溫讓血色素不容易釋放氧氣，使得組織更容易缺氧，示警「缺氧傷害一段時間後，就會心跳停止！」

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在粉專發文說明，「快樂缺氧」是嚴重肺炎的沉默殺手，其顛覆傳統對「缺氧必喘」的認知，猶如藏在笑容背後的呼吸危機。他透露，該現象常見於他的肺炎重症患者，血氧濃度明明已嚴重不足，卻未出現明顯呼吸困難的症狀，因此延誤就醫的風險極高，「可能瞬間快速引發多重器官衰竭甚至死亡」。