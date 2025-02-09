她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

▲女子罹患胃癌第3期，醫師認為與忽略「幽門螺旋桿菌感染」脫離不了關係。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，一名40歲女子確診第3期胃癌，致病的關鍵原因在於忽視「幽門螺旋桿菌」感染。他說明，在眾多胃癌的危險因子中，幽門螺旋桿菌感染被視為最重要的因素，研究顯示，約90%的胃癌患者曾感染此菌。他藉此呼籲民眾應透過早期篩檢與根除幽門螺旋桿菌，可有效降低罹患胃癌的風險。

劉博仁醫師在粉專PO文指出，胃癌是台灣常見的癌症之一，根據衛福部資料顯示，每年約有3700人新發生胃癌，其中男性發生率約為女性的2倍。而在眾多的危險因子中，幽門螺旋桿菌感染被視為最重要的因素，前述女患者就因忽視它，最終罹患第3期胃癌，所幸經過積極治療及調理，3年後恢復良好。

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不僅是幽門螺旋桿菌感染，劉博仁提到，經常食用高鹽、醃漬、煙燻或燒烤食物、抽菸、過度飲酒及家族遺傳等因素，也會增加罹患胃癌的風險。

▼根據衛福部資料顯示，每年約有3700人新發生胃癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

要預防胃癌，應從日常生活著手。劉博仁建議，首先要健康飲食，避免食用不潔食物與飲水，飯前便後勤洗手；少吃醃漬、煙燻、高鹽及燒烤食物，減少對胃黏膜的刺激。也要戒菸限酒，吸菸者得到胃癌的風險較非吸菸者高出2.52倍。另外，若有長期胃痛、胃脹、消化不良或食慾不振等症狀者，應及早就醫。

此外，劉博仁也提到，有胃癌家族史或其他胃部疾病者，建議與醫師討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測，感染者應接受除菌治療及定期檢查。

劉博仁自述從事預防醫學10多年來，幾乎會替每位患者檢查幽門螺旋桿菌，也幫許多患者清除幽門螺旋桿菌，以降低其罹患胃癌的風險。並提醒國人重視它的重要性，及早檢查與治療，並養成健康的生活習慣，才能有效預防胃癌發生。

▲胃癌患者中有80～90%是由胃幽門螺旋桿菌感染所引起。（示意圖／達志）

根據國健署110年癌症登記資料顯示，胃癌位居國人10大癌症發生人數第8名，且胃癌患者中有80～90%是由胃幽門桿菌（幽門螺旋桿菌）感染所引起。國健署表示，幽門螺旋桿菌會增加罹患胃癌的風險，研究顯示，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾以及居住於胃癌高發生率地區的民眾都屬胃癌高風險族群，為優先篩檢的對象。

在篩檢上，國健署癌症防治組組長林莉茹說明，可以選擇非侵入式檢查，如碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢查及血清學抽血檢查，若有上消化道不適症狀或為胃癌高風險族群，則須經醫師評估後進行侵入式的胃鏡檢查，若檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必至消化專科就醫，經由醫師評估後接受除菌治療。