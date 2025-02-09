天冷吃鍋醫示警4大健康風險！避免傷腎　食材、沾醬、湯底都要挑

▲近來天冷，聚餐吃火鍋既溫暖又增添氣氛，但要當心健康危機。（圖／視覺中國CFP）

記者洪巧藍／台北報導

氣溫直降，天冷時聚餐圍爐，火鍋是不少人的首選，但醫師指出，火鍋的配料豐富多樣，往往含有較高的鈉、蛋白質、鉀和磷等成分，這些成分在攝取過量時可能會加重腎臟的負擔；特別是對於腎功能受損、慢性腎臟病患者來說，這些營養素可能會引發健康問題。

國泰醫院腎臟內科主治醫師周子巽分析火鍋常見的健康風險，火鍋湯底通常由各種高鹽調味料、醬油、火鍋底料等製成，這使得火鍋的鈉含量非常高。

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對於一般人來說，世界衛生組織建議每日鈉攝取不超過2克，但火鍋中的鈉含量往往遠遠超過這個標準。周子巽指出，鈉攝取過量不僅容易導致體內水鈉滯留，增加血壓，還會加重腎臟的過濾壓力。對腎臟病患者而言，過量鈉會導致腎功能進一步惡化，也可能引發水腫和高血壓，增加心血管疾病的風險。因此，建議選擇清淡的湯底，如清湯鍋或骨頭湯底，避免重口味的辣鍋底或泡菜鍋底。

其次，火鍋中主要的食材多是高蛋白質的肉類、海鮮以及豆製品等，而蛋白質的代謝廢物（如尿素、肌酸酐）需由腎臟排出。周子巽分析，健康腎臟能有效處理這些廢物，但對於腎功能下降的人來說，過多的蛋白質攝取會加劇腎臟負擔，導致代謝廢物在血液中累積。

周子巽提醒，腎功能不全患者應避免攝取過量蛋白質，每天應控制蛋白質攝取在40到60克以內（大約2~3個手掌大小的蛋豆魚肉）。尤其是加工肉類如火鍋丸子和香腸等，這些食品不僅蛋白質含量高，還可能含有較多鹽分和添加劑，對腎臟更為不利。可以優先選擇優質蛋白質，如雞蛋、豆腐、魚類等，同時注意每餐的蛋白質攝取總量，以控制蛋白質的負擔。

此外還有高鉀與高磷的隱患，周子巽提到，火鍋中的配菜選擇豐富，如綠葉蔬菜、豆類、蘑菇、海帶等富含鉀和磷的食物。正常腎功能能透過尿液將多餘的鉀和磷排出，但腎功能下降的患者則可能因鉀磷代謝障礙而導致體內磷鉀過高。高血鉀症可引發心律不整甚至心臟驟停；而過量磷攝取會導致鈣磷代謝失衡，造成骨質疏鬆、關節疼痛等骨骼疾病。

腎臟病患者在選擇火鍋配菜時需格外注意含鉀高的食材，如菠菜、番茄、菌類和豆製品等，盡量適量攝入，並避免骨頭湯底的火鍋，因為這些湯底中磷的含量通常較高。

另一個影響在高油脂和飽和脂肪，周子巽指出，火鍋中常見的食材如肥牛、肥羊片以及炸丸子等含有大量脂肪，尤其是飽和脂肪酸。高脂肪食物不僅會增加體重和膽固醇水平，還可能引發代謝綜合徵，增加腎病變的發生風險。

對於腎臟負擔較大或有心血管疾病風險的族群，周子巽建議選擇瘦肉類、去皮雞肉、魚蝦等低脂食材，同時避免食用油炸食品和脂肪含量較高的肉類，減輕腎臟的額外負擔。