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一直被「靜電」電到　營養師示警「身體6大警訊」

不少人都有「靜電」被電到的經驗，但很少人知道靜電發生的原因是什麼。（示意圖／PIXABAY）

▲不少人都有「靜電」被電到的經驗，但很少人知道靜電發生的原因是什麼。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

不少人都有「靜電」被電到的經驗，但很少人知道靜電發生的原因是什麼。營養師高敏敏示警，常被靜電電到，其實是身體警訊，整體來說，身體缺氧、缺水、冬天環境乾燥等，都會讓你身上累積多餘的正電荷，導致你天天在那「靜電」。

高敏敏在粉專《高敏敏 營養師》表示，靜電發生的原因可能與身體6大警訊有關，第一，缺氧，長期壓力大、交感神經亢奮，會讓肌肉緊繃、耗氧量增加，甚至提高慢性病風險；第二，缺水，飲水不足會讓身體無法正常代謝，便秘、尿結石、皮膚乾燥接踵而來。

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第三，乾燥環境，冬天皮膚乾巴巴，靜電特別容易找上門；第四，急性腸胃炎，上吐下瀉導致電解質不平衡及脫水；第五，大面積燒燙傷，缺少皮膚保護易感染、脫水；第六，糖尿病，抵抗力降低易受細菌感染。

如何遠離靜電煩惱？高敏敏提到，每天喝夠水，體重（kg）X30毫升，少量多次飲用，補水食物多吃點，像是水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜、黃瓜，或是適當使用保濕乳液，保護肌膚屏障，以及少吃利尿食物，像濃茶、咖啡、香蕉、菠菜等。

高敏敏指出，整體來說，身體缺氧、缺水、冬天環境乾燥等，都會讓你身上累積多餘的正電荷，導致你天天在那「靜電」，一起努力當個不亂放電的健康人。

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關鍵字： 周刊王 靜電

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