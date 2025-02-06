皮膚乾到裂、癢到抓不停？醫師提醒天冷護膚千萬別犯這3大錯誤

▲天氣冷許多人會出現皮膚乾癢、脫皮等問題。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

文／華人健康網

乾冷的天氣加上室內外溫度與濕度大幅波動，容易導致肌膚水分流失，讓保護屏障失去平衡。當皮膚乾燥缺乏保護時，便可能出現乾癢、脫皮粗糙，甚至敏感泛紅的問題。針對這些狀況，資深皮膚護理師郭貞君分享幾個保養建議，幫助大家維持肌膚的水嫩與彈性。

避免3大NG習慣傷害肌膚

1.不正確的清潔方式

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清潔過度或不足都會影響肌膚健康，導致角質代謝出現問題，皮膚屏障的保護力因此下降。過度清潔會使肌膚過於乾燥，未被乳化的角質可能堵住腺管開口；清潔不足的狀態，例如卸妝不完全會讓皮脂腺管堵塞，形成角質栓。這些問題都會阻礙肌膚正常代謝，進一步損害肌膚屏障，降低肌膚的自癒能力，最終讓皮膚變得更加乾燥脆弱。

2.刺激性成分的累積滲透

像乳化劑等保養品成分，雖然能在短期內幫助柔軟角質，但長期使用需注意累積劑量的控制。過去20年來，醫學界一直密切關注防腐劑、界面活性劑以及香料對敏感肌的影響，就是擔心這些成分滲透並刺激真皮層，可能引發活性組織的潛在發炎風險。過度累積而無法代謝的物質可能使肌膚變得更容易敏感。

3.酸性成分的過度使用

果酸、水楊酸等去角質成分，對疏通毛孔和乳化角質栓效果顯著，但對屏障已脆弱的敏感肌卻可能適得其反。肌膚的自癒和修復需要時間，若酸性產品的使用間隔不當，就容易導致肌膚持續發炎。長期使用酸性成分或使用頻率過高，可能因為肌膚的修復自癒跟不上損傷速度，結果引發敏感泛紅，甚至伴隨脫屑、紅腫及刺痛等更嚴重的不良反應。

護膚3重點，養回水潤彈嫩肌

1.溫和清潔，守護肌膚屏障

冬季天氣乾冷，肌膚本身的皮脂分泌能力下降，清潔時應避免用力搓洗或使用過熱的水溫，以免破壞原本已經脆弱的皮脂膜。建議選擇成分溫和、經過長期監測證實無刺激的洗面乳即可。如果平日沒有化妝，甚至只需用微溫清水輕輕潑洗，就能有效清除表面的粉塵與角質屑，讓肌膚保持自然潔淨。

2.適度保濕，維持水油平衡

清潔後選擇可以調理水油平衡的保養產品，能有效修護肌膚，例如富含玻尿酸的保濕面膜，或含有神經醯胺這類高效修復成分的精華液，為肌膚進行深入補水與保濕。但是要注意滲透效果，還要觀察使用後是否真能改善肌膚的乾燥狀況；如果顯微紋路變得柔潤豐滿，皮膚不再出現乾癢、脫屑等問題，就表示滲入成分沒有出現皮膚刺激現象。只要肌膚逐漸呈現紋路細緻、水潤柔嫩，就是理想的補水方式。

3.層層鎖水，修護肌膚屏障

補水之後，記得搭配含有適量安全油脂的保養品來防止水分流失，幫助加強肌膚的屏障功能。建議選用質地輕盈、配方安全的平衡乳霜，一方面可以鎖住肌膚中的水分，另一方面則能滋養並鞏固皮脂層的脂質屏障，進而提升肌膚對外界刺激的抵抗力，讓肌膚更健康穩定。

▲營養均衡的飲食對肌膚至關重要，多攝取富含微量營養素和植化素的蔬果，可以促進肌膚細胞的新陳代謝。

護膚3點小叮嚀

1.維持正常生活作息

健康的肌膚來自穩定的生活作息。過年期間盡量避免熬夜，確保充足的睡眠，這能幫助肌膚進行自我修復，同時調節體內的荷爾蒙平衡，促進水分和營養的正常代謝。此外，良好睡眠也能減輕壓力對肌膚的負面影響，讓肌膚看起來更健康有光澤。

2.促進新陳代謝

適量運動是提升肌膚健康的好方法。運動可以促進血液循環，幫助肌膚獲取更多的營養與氧氣。如果能搭配足夠的水分攝取，還能有效提升新陳代謝，進一步改善肌膚的狀態，讓肌膚呈現自然的好氣色。

3.健康均衡的飲食

營養均衡的飲食對肌膚至關重要，多攝取富含微量營養素和植化素的蔬果，可以促進肌膚細胞的新陳代謝。而充足的可溶性纖維則能幫助維持腸道健康，促進益生菌的生長，改善腸胃功能，從內調理身體，讓整體健康狀態更佳，肌膚自然也會更加亮麗。

郭貞君護理師提醒，避開3大NG習慣，同時掌握護膚的3個關鍵重點。只要掌握簡單的小技巧，能維持肌膚水潤彈嫩，隨時散發健康自信的光采。

本文經授權轉自：華人健康網《天冷皮膚容易乾癢、脫皮粗糙、敏感泛紅！醫師籲：避免3大NG習慣傷害肌膚》

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