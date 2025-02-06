產後別急著愛愛！醫曝「最佳時間」　太早開始恐害感染

▲醫師提醒，產後要6周後再開始性行為。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

曾有醫學報告指出精液中的前列腺素造成腹痛甚至早產，許多準爸爸會在另一半懷孕期間，自動配合降低或暫停性生活需求，但很多人疑惑產後什麼時候才能再度「開機」？對此，醫師提醒，過早開始性生活，不僅會疼痛，也容易造成女性陰部感染，性生活開始時間一般建議在6周後再開始。



台北市立聯合醫院忠孝院區婦產科主治醫師鄭志堅指出，古代婦女在產後大多夾緊雙腳乖乖在床上休養，不過古今中外並沒有一定的法則和研究指出坐月子時不能有性生活，通常自然產媽咪的性生活在產後2到4周就可開始，但因為剛經歷生產過程，生殖器官（陰道和會陰）都會有些變化和創傷，有些自然產的媽咪生產過程大多都會做「會陰切開術」，在外陰部會有傷口，而生產所造成的外陰水腫、充血，至少也需要10餘天恢復正常。

而剖腹產或是使用產鉗、或是大量出血、感染等情形的產婦，子宮和外陰等器官的恢復會比自然產的產婦更慢，所以性生活開始的時間可能更要延後一些，剖腹產子宮內傷口的癒合至少也要4到6周，所以性生活開始時間一般建議在6周後，也就是產後回診後再開始。

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鄭志堅表示，如果自然產的媽媽沒有任何生理上的不適，產後數周內可以開始嘗試緩慢溫和的性生活，但要避免情緒起伏和猛烈衝撞，而剖腹產的媽媽則建議做完月子後再考慮開始性生活，不過因為現在醫療進步，傷口復原狀況可能因人而異，所以可以視傷口復原狀況評估性生活開始的時間。

鄭志堅提醒，產後媽咪會延後性生活的開始甚至有所抗拒，因為生理機能需要時間來慢慢恢復，心理上也可能會隨著新生命的到來需要調適，然而媽咪的「性」趣缺缺可能會讓另一半覺得被冷落，而造成關係和情緒上的挑戰，其實雙方都要一起瞭解產後的身心變化，彼此支持和溝通，不需過度擔憂或顧忌，便能重溫兩人親密世界。