高中弟健檢爆紅字！醫一聽「失衡日常」嘆：很多人都這樣





▲高中弟健檢報告滿滿都是紅字。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／華人健康網

台灣青少年肥胖比例高，約每3位兒童及青少年中就有1位過重或肥胖。去年學期初，剛升上高中的小杰接受學校例行的健康檢查，帶回一張滿江紅的健檢報告；15歲的他身高168公分，體重竟高達80公斤，身體質量指數（BMI）28.3，超過正常值16.9～22.9已達肥胖等級。除了體重過重外，小杰的尿酸、總膽固醇、三酸甘油酯也都超標，讓小杰父母非常擔憂，來到樂生醫院小兒科張瑩雯主任的青少年特別門診。經過複檢，竟又發現低密度膽固醇超標及中度脂肪肝。

白天上學晚上補習，飲食運動都失衡

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在診間諮詢時，小杰父母提到，國高中生每天除了上課就是補習，晚餐都是外食，下課及週日大多宅在家裡玩線上遊戲，口渴時將手搖飲當開水喝，體重直線上升後，因為跑步會喘且膝蓋會痛，不僅不運動，活動量也少。

張瑩雯主任表示，台灣青少年肥胖比例高，約每3位兒童及青少年中就有1位過重或肥胖。小杰的情形，正是台灣現在很多青少年的生活型態。青少年肥胖不僅影響到青少年的身體健康，還可能對心理健康和社會適應產生負面影響。

半年飲食控制減重，數值自然恢復正常

張瑩雯醫師為小杰規劃完整的飲食及生活處方，也就是控制飲食、調整生活作息及增加運動量。半年後小杰體重減至68公斤，各項生化檢驗數值都與正常值愈來愈近。她進一步解釋有關脂肪肝問題，除了運動可降低體重外，須透過飲食控制（含適當熱量及降低脂肪攝取），並調整飲食攝取比例，只要持續3到12個月，就能有效改善肝功能指數。

長期肥胖不可輕忽，醫：肥胖是疾病元凶

張瑩雯醫師指出，長期肥胖對身心都會造成傷害。肥胖不僅是心血管疾病危險因子，也會增高糖尿病風險；而體重壓迫也容易引起氣喘、關節問題與肌肉骨骼不適，對於腸胃道的影響，容易有非酒精性脂肪肝、膽結石及胃食道逆流等問題。

此外，由於青少年處於身心發展的特殊階段，情緒波動如壓力、焦慮、抑鬱，可能導致進食過量；同儕間的比較和對外貌的重視也可能影響飲食行為。其中，女性又比男性明顯。

青少年減重，應重視平衡勝於數字

根據台灣兒科醫學會2019年的「兒童及青少年肥胖治療指引」，此一年齡層的體重控制核心目標是協助個人與家庭建立良好的飲食與生活習慣。張瑩雯醫師說，除非努力嘗試過各種健康減重方法還是無效，並出現肥胖併發症如高血壓、高血脂、第二型糖尿病等，才會考慮以藥物治療，甚至手術的介入，否則仍以飲食及行為調整為主。減重藥物治療需由專業醫師評估與追蹤，並配合健康飲食與運動的生活習慣，才能確保藥物使用的有效與安全性。

張瑩雯醫師提醒，肥胖原因是多元的，因此綜合性的解決方案至關重要。建議父母應陪同有肥胖困擾的青少年一同就醫，父母更要以身作則、建立全家人健康飲食與運動的生活習慣，持之以恆，才能成功幫助兒童青少年遠離肥胖的健康危害。

本文經授權轉自：華人健康網《高中生80公斤，總膽固醇、三酸甘油脂超標！醫師助控制體重，數值恢復正常》

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