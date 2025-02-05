攝護腺隨年齡肥大　醫提保養6招：3種東西少吃

▲攝護腺是男性泌尿生殖系統的重要器官。（圖／本報資料照）

記者趙于婷／台北報導

攝護腺是男性泌尿生殖系統的重要器官，通常會隨著年齡增長，攝護腺體積會逐漸變大。醫師指出，攝護腺還可能發生發炎或癌症等疾病，因此男性都需要學會如何保養攝護腺，建議可透過「三多三少」秘訣來保養。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫師張德撝指出，攝護腺位於膀胱下方，包覆尿道外圍，攝護腺體積會隨著年齡增長逐漸變大，當體積超過20立方公分時，即可被診斷為攝護腺肥大，若有明顯症狀或困擾，例如排尿困難、夜尿頻繁等，建議儘早就醫。另外，張德撝也提供以下「三多三少」的攝護腺保養秘訣。

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三多：多吃這些好食物

1. 深綠色蔬菜多

常見的深綠色蔬菜如芥藍菜、地瓜葉等，富含抗氧化成分，能有效減少體內發炎反應，甚至有助於降低癌症風險。

2. 豆類多

豆類食品含有豐富的大豆異黃酮。研究顯示，適量攝取大豆異黃酮有助於改善排尿流速及減輕殘尿感。平日可以多選擇豆漿、豆腐等豆製品。

3. 番茄多

特別推薦煮熟的番茄，因為加熱後的番茄可以提高人體對茄紅素的吸收效率。茄紅素具有抗氧化效果，對攝護腺健康有益。

三少：少吃這些不健康食品

1. 紅肉少

像牛肉、豬肉等紅肉應盡量減少攝取。如果偏好吃肉，可以選擇魚肉或雞肉作為替代，對健康更為有益。

2. 加工肉類少

培根、香腸、火腿等加工肉類通常含有大量添加物，可能對攝護腺造成刺激，應該儘量避免。

3. 含糖飲料少

可樂、汽水、雪碧及手搖飲料中的高糖分可能會促進攝護腺增生，若無法完全戒掉飲料，建議選擇無糖或微糖版本。

