她「大便顏色不一樣」嚇壞求救！　醫問2句心涼了：是癌症

▲女子排出「灰白色大便」，確診胰臟癌。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

平時上完廁所的你，會回頭觀察自己的便便顏色嗎？肝膽腸胃科醫師錢政弘透露，一名60多歲女子因拉出有別於以往的「灰白色糞便」嚇得她急求診，進一步追問她是否有發燒、上腹痛等症狀，卻得到「都沒有」的答案時，心瞬間涼了一半，因為這是較惡性的癌症才會有的表現。最後經檢查，在患者的胰臟頭發現藏了3.2公分的腫瘤，確診胰臟癌。

錢政弘醫師曾在風傳媒《下班經濟學》頻道中分享，可透過大便的顏色觀察腸胃道健不健康。他說明，膽汁中的膽色素會使糞便呈現棕黃色，當膽汁排出受阻，例如發生胰臟癌、膽管癌，或有膽結石堵住膽道出口，使得膽汁排不出來時，糞便即變成灰白色。他直言，最危險的糞便顏色就屬灰白色，通常與癌症有關。

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錢政弘接著說，上述女患者求診時拿出灰白色糞便的照片，驚恐又無助地說「跟以前顏色完全不一樣」。並表示在關心她「有沒有發燒？」「會不會上腹痛？」都得到沒有、沒什麼症狀的答案後，他坦言內心涼了半截，「因為這通常是比較惡性的癌症才會有的表現」。

▲醫師提醒，當糞便呈現黑色、紅色或灰白色就是警訊，不可大意。（示意圖／視覺中國）

錢政弘解釋，如果是結石塞住膽管，可能會出現疼痛、發燒等不適症狀，此時將石頭取出即可。而後續替女患者掃超音波，於胰臟頭驚見3.2公分的腫瘤，證實為胰臟癌。

錢政弘說明，因腫瘤長在胰臟頭部堵住膽汁出口，造成胰管中的消化酶無法排出，除了糞便變灰白色外，裡頭也摻了較多油脂。他補充，罹患胰臟癌的患者容易出現脂肪便，甚至能看到水上浮一層油滴，都是胰臟出問題的表現。

消化內科醫師詹宜學曾在臉書分享「3種糞便顏色」要特別留意：

1.黑色：一般人認為的血便通常是指「黑便」。紅血球中有血紅素，而血紅素中有鐵離子，若紅血球被胃酸破壞，血紅素中的鐵離子便會接觸胃酸，經過化學反應就會變成黑色。因此大便呈現黑色，可能是上消化道、食道、胃、十二指腸或近端小腸有腫瘤，甚至出血的警訊。

2.紅色：若是出血點來自下消化道，如遠端小腸、大腸癌、痔瘡等，因為血在消化道停留的時間不會太久，所以糞便就會是鮮紅色的。

3.灰白色：一般糞便之所以是黃褐色，是因為膽汁分泌到消化道所造成，假設糞便看起來像白色黏土，代表膽汁沒有排至消化道，最可能的原因是膽道的阻塞，如膽管結石、膽管癌、胰臟癌、壺腹癌等。

詹宜學說，如果出現上述的情況先別緊張，因為大便顏色也可能與吃下肚的食物有關，像是食用綠色蔬菜，糞便可能偏綠色；吃豬血、鴨血、含鐵成分較多的食物可能使糞便變黑色；紅色火龍果、甜菜根則可能變紅色。因此，當發現便便顏色異常時，先回憶吃過的食物後再盡速前往就醫。