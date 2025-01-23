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他吃完火鍋「突沒了呼吸心跳」！　醫曝致命原因：碰過很多

▲西門町新開幕火鍋超市低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應。（圖／記者黃士原攝）

▲男子吃完火鍋走出店外，瞬間倒地失去呼吸心跳。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃鍋，心臟內科醫師陳冠任分享，一名30多歲男子天冷時與友人相約吃火鍋，完食後才一走出店外，寒風一吹頓時感覺胸悶不適，下秒倒地沒了呼吸心跳，經送醫搶救確診為心肌梗塞。醫師說明，吃火鍋暖身是好事，除了要注意醬料使用、別吃太鹹外，離開店內一定要做好保暖，坦言曾碰過很多病人，心血管疾病因此爆發。

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任在健康晚點名節目中表示，吃火鍋讓身體暖和是好事，但台灣人喜好口味稍重，因此各類鍋物、薑母鴨及其所使用的醬料，鹽分、糖分都比較高，而太油、太鹹或太甜都可能導致三高。此外，他也提醒，吃完火鍋要離開室內環境，一定要先做好個人保暖。

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▲▼ 救護車。（圖／資料照）

▲男子被緊急送醫後，發現是心肌梗塞。（示意圖／資料照）

陳冠任接著說，曾遇過一名30多歲的男子，吃火鍋的同時加上喝酒，酒精促使血管擴張、血壓下降，在身體熱呼呼之際直接走出店外，當晚剛好遇到寒流來襲，冷風一吹他瞬間感覺胸口很悶、很不舒服，接著「碰」的一聲即倒地，當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救發現是心肌梗塞。

陳冠任解釋，瞬間的溫差太大，可能造成血管痙攣或血管收縮。他再次呼籲，吃火鍋除了不要吃太鹹外，也要留意吃完火鍋後，請先在室內環境做好保暖工作再離開，才是保命之舉。

▲心血管疾病,心臟,心肌梗塞。（圖／CFP）

▲醫師提醒，氣溫變化大會導致血管阻塞，注意保暖很重要。（示意圖／視覺中國）

《健談》曾指出，心肌梗塞為眾人都害怕的疾病，其中隱藏的危險因子包括「年齡、性別、家族遺傳、抽菸、肥胖、相關疾病」。新光醫院健康管理部及心臟內科主治醫師趙書平醫師表示，40歲以上因冠狀動脈逐漸硬化，因此患病率會提升，其中男性發生率略高，但女性停經後患病率也會提升；此外，愛抽菸者因尼古丁會加速冠狀動脈粥狀硬化，不可不慎；肥胖者則會加重心臟負荷，加速動脈硬化。

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