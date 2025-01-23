誤信拔智齒影響身體健康　國小老師牙爛慘變蜂窩性組織炎

▲醫師提醒，智齒要經由專業醫師判斷是否拔除。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名國小老師因左臉劇烈腫脹，幾乎無法睜開眼睛，衝到急診室求助，檢查發現左上智齒因位置不佳且歪斜排列，長期無法清潔乾淨，導致嚴重蛀牙，爛到僅剩牙根。醫師一問之下才發現，該老師年輕時因家人相信「拔智齒會影響全身健康」，因此沒拔智齒，導致這顆「長期無法清潔乾淨」的智齒一路拖延至今，慘變蜂窩性組織炎。

台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，智齒引發的蜂窩性組織炎是一種細菌感染擴散的結果，若不及時處理，感染可能波及全身，甚至危及生命，因此年輕時若發現智齒位置不佳且有潛在問題，應在問題尚未惡化前拔除，以免後續殃及鄰牙或引發更嚴重的健康風險。

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由於接下來是農曆春節，春節假期期間醫療資源有限，張添皓醫師也提醒，牙科急診主要處理嚴重感染、劇烈疼痛等緊急情況。對於以下情況，建議民眾視一下狀況就醫：

一、紅（可以去急診評估）

a.恆牙撞脫落、掉出來。

b.面部外傷、骨折。

c.臉腫起來，越來越嚴重，腫的地方溫熱、紅腫、壓痛；腫到眼睛、吞嚥困難、突然張口困難、呼吸困難、伴隨體溫升高。

d.掉下巴、下巴脫臼。

e.血流不止。

二、黃（次要緊急，也可以考慮可以去急診評估）

a.乳牙撞脫落。

b.牙齒撞移動、搖晃，沒脫落。

c.牙齒咬斷，牙髓-牙神經暴露出來。

d.牙齦 「突然」 腫起來、長膿包、牙齦流血。

e.嚴重的牙齒和面部疼痛。

三、綠（相對可能不用去急診）

a.乳牙自行脫落。

b.輕微的牙外傷。

c.已經好一段時間的牙齦腫、流血、蛀牙、牙周病。

d.中度以下的牙齒與面部疼痛。

e.贋復物脫落、崩裂。這邊贋復物指的是，牙套、牙橋、貼片、臨時填補物、暫時假牙、3D齒雕、補牙東西等。

f.可以自行止血的拔牙後傷口。

▲牙科急診判別。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）