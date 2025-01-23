天冷「容易流鼻血」2原因曝　醫：戴口罩防範有奇效

▲天冷容易流鼻血，戴口罩可以減少狀況發生，示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

天氣持續轉冷，過年恐有寒流。醫師特別提醒，天冷容易流鼻血，因為氣溫低、血壓上升，讓血管容易破裂，可能因此造成流鼻血；但即使用上暖氣，因為空氣變乾燥，刺激鼻黏膜在表面形成結痂，當用手挖結痂或結痂脫落時，也容易流鼻血。醫師建議，可戴口罩，保持鼻腔的濕潤度，降低冷空氣的刺激。

振興醫院耳鼻喉部喉及頭頸外科主任薛智仁表示，流鼻血是因為鼻腔內的鼻黏膜具有大量的微細血管及血流，一旦鼻黏膜的血管破裂，就會出現流鼻血的現象。秋冬是感冒及過敏性鼻炎好發的季節，易導致鼻黏膜發炎、充血，經常會感覺到搔癢而搓揉、打噴嚏、擤鼻涕，都會使發炎中的鼻黏膜破損而流鼻血。

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值得注意的是，因為冬季氣溫較低，人體血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升，血管容易破裂，也可能發生流鼻血。至於在使用暖氣時，因為空氣變乾燥，則會刺激鼻黏膜，在表面形成結痂，當用手挖結痂或結痂脫落時，就更容易會流鼻血。

▲如何減少流鼻血發生，鼻過敏者可使用口罩、凡士林、抗生素藥膏等預防。（圖／振興醫院提供）

想要減少流鼻血的發生。薛智仁指出，若有鼻過敏的患者，除藥物治療外，可戴上口罩來保持鼻腔的濕潤度，降低冷空氣的刺激，也可在鼻孔周圍塗抹凡士林、抗生素藥膏或使用食鹽水噴霧來加強鼻腔的保濕。在室內使用暖氣時，宜注意濕氣的變化，建議將濕度保持在相對濕度40％以上。

至於血壓較高的患者，薛智仁提醒要避免暴怒、飲酒、過勞，或者吃過於辛辣、重鹹的食物，因為這些都可能讓血壓上升，可能引發流鼻血。

薛智仁也提到流鼻血時的處置方式，建議患者要保持鎮靜，避免慌張造成血壓升高，反而會出血更嚴重。如果出血點是在鼻腔前部，最有效的方法是把頭微微往前傾，以手指將兩側的鼻翼往中間壓緊，直接壓迫至少5分鐘，用嘴巴呼吸。另外，也可在鼻根處冰敷，幫助止血。

有些人流鼻血會想要把頭往後仰避免血液流出，薛智仁則提醒應該避免後仰，這樣的動作恐使鼻血會往後流到咽喉處，有可能會嗆入氣管，或從食道吞入胃部，造成噁心、嘔吐。

薛智仁強調，大多數流鼻血，在適當的壓迫處理後，通常會自然停止，但若是快速、大量的出血，有可能造成低血壓而休克。此外，情緒過度緊張有時會導致暈厥，若是長期反覆的出血，也有可能造成貧血、四肢無力。而不管是不明原因的反覆流鼻血，或是血量大、流血超過20分鐘、不容易自然停止的流鼻血，都應就醫治療。

▲流鼻血時該如何處理。（圖／振興醫院提供）