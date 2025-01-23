每年6000女性「不抽菸得肺腺癌」　醫曝主因

▲近日空氣品質不佳。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨37歲台北市議員林珍羽透露，自己確診肺腺癌第一期，所幸手術相當順利。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，在台灣，每年有5000、6000名女性不抽菸的肺腺癌，空氣污染是主要原因。

蘇一峰在臉書說，37歲女議員也中肺腺癌，感嘆不抽菸為什麼罹癌，幸好靠低劑量電腦斷層，發現1.2公分的第一期肺癌。

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蘇一峰說，其實在台灣，每年有5000、6000名女性不抽菸的肺腺癌，空氣污染是主要原因，「台灣肺癌四冠王：全國新增最多癌症，死亡最多的癌症，最花錢的癌症，EGFR基因突變比率世界最高。」

▼林珍羽透露自己罹患肺腺癌。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



林珍羽22日透過臉書發文表示，一直以來自己是全家最健康的，「大家要記得定期健康檢查，感謝低劑量斷層掃描，（LDCT），從來不抽菸的我，怎麼也沒想到會被確診肺腺癌1期。」

林珍羽提及，健檢結果出來當下接收到建議轉胸腔科，進一步檢查當下，其實腦中瞬間空白，心裡充滿疑問，「我們沒有家族病史，平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有毛玻璃狀肺結節」；但事實是，肺腺癌與吸菸的關聯並不如大家想像中那麼直接，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能讓大家成為高風險族群。

林珍羽指出，幸好在健檢中心建議下做低劑量斷層掃描，在沒有任何不適症狀時，及時發現肺部有1.2公分的腫瘤；經過門診評估，醫生說「妳很幸運，還好發現得早」，建議盡快手術治療，這一步為她爭取最寶貴的機會；經手術化驗後，確診為肺腺癌第一期，「請大家放心手術相當順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復狀況良好。」