翁捐血40年救了自己！突血紅素不足無法捐　極早期揪出血癌

▲陳先生因定期捐血，及早發現罹患急性骨髓性白血病。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

今年61歲的陳先生熱衷公益，自從1981年起捐了第一袋血後，40年從未間斷，持續每兩個禮拜捐一次血小板，至今已捐出超過700袋的血液。但去年第一次因為血紅素不足而無法捐血，進一步檢查發現罹患「急性骨髓性白血病」，所幸發現的早，也很幸運在日前接受骨髓移殖，順利出院。

收治該病例的台北慈濟醫院血液科高偉堯主任指出，陳先生發現自己血紅素不足時，原先以為自己太過疲勞，但調整作息幾天後，血紅素依舊無法回升，進一步檢查確診急性骨髓性白血病，經過7個月的化療，疾病一度穩定，但返回大陸8個月後復發，2024年再度回來治療，為了根除癌細胞，替他在慈濟骨髓幹細胞中心申請配對，幸運成功接受骨髓移殖。

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高偉堯說，血癌又稱為「白血病」，有急性、慢性之分，急性血癌又可分為骨髓性、淋巴性兩種，前者發生率為每10萬人口約3到5人，且是發生率最高的成人血癌；後者則是發生在小孩居多，骨髓是人體的造血器官，當骨髓癌變，不成熟的白血球過度增生，影響人體血液功能，侵犯其他器官，就是急性骨髓性白血病。

▲陳先生經過化療、骨髓移植順利康復。

在症狀方面，急性骨髓性白血病的表現通常以感染、發燒、出血、貧血為主，研究發現可能與基因異常有關，治療上會在前期檢查時藉由白血球的數量、基因變化狀態等判斷預後狀況，決定病人是否要第一時間進行骨髓移植，不過移植半年內都必須密切追蹤，服用免疫抑制劑，以免發生排斥反應或是併發症。

陳先生由於定期捐血的關係，在極早期發現自身血液異常，因而求診，此次歷劫重生，向來正向樂觀的他在醫院舉辦的祝福會上也直言，「60歲前，我投入健康公益，捐了超過700袋血；60歲後，在罹癌的一年內就用掉100多袋血液，往後餘生，我將用自己的經歷告訴社會大眾捐血的重要，鼓勵罹癌病人堅強抗癌。」