春節回婆家恐變「修羅場」？心理師「教你3招」化解情緒風暴

▲一想到過年回婆家，婆媳要共處同一個屋簷下，就很焦慮嗎？（圖／Pexels）

文／康健雜誌、葉懿德編譯

每到過年，回婆家團圓總讓媳婦們壓力倍增，一想到婆媳要共處同一個屋簷下，就很焦慮嗎？面對婆婆、眾多不熟識的男方親戚，該怎麼辦？

年節將至，不少媳婦們恐怕對於「過年回家」壓力山大，關鍵在於回的不是自己的家，而是先生的家，更何況婆媳共處同一個屋簷下，關係總是特別緊張，尤其平時生疏、關係緊繃的婆媳，更容易因為春節期間頻繁互動、相處產生嫌隙。

旭立諮商中⼼諮商⼼理師杜珝萌指出，對於新婚和結婚多年的女性會面對到的壓力也不同，若是新婚不久的女性，需要融入對方家庭，認識、了解新的家庭文化、生活習慣，以及面對眾多不認識的親戚。

若是有孩子，就彷彿會變成媽媽的成果發表會。杜珝萌說，傳統會給予媳婦一些角色期待，這些期待也會變成是一種壓力，尤其是當媳婦沒有能力或辦法面對、處理這些有壓力的事情時，就會導致後續的焦慮。

對於這樣的焦慮，該如何避免或緩解？許多說法可能認為「忍一下就過了」，但這恐怕不是長久之計，在《慣性討好》一書中，諮商心理師蘇絢慧指出，若是超越自己底線、順從他人心意的付出，不僅無法真正獲得他人的認同與喜愛，恐怕也會讓自己產生安全感危機。

媳婦回婆家好焦慮？先生應陪太太一起面對

「其實不論是新婚或是結婚多年的夫妻，當要面對對方的原生家庭，其實不應該是太太一個人在承擔、面對，如果可以的話，應該是夫妻兩個人要一起成長、面對，」杜珝萌說，先生需要理解太太要進到他的原生家庭，這不是一個從小長大熟悉習慣的環境，有很多文化、規矩等等，可能都需要丈夫事前讓太太知道，讓她了解，接下來可能要面對的是什麼，並且陪著她一起適應，才能更好地解決這個狀況。

杜珝萌坦言，所有的婆媳問題、親戚問題，最終還是要回歸到夫妻關係中。

如果先生沒有陪著太太一起面對，就會演變成兩個局面：第一個狀況是孤軍奮戰，太太到了這個大家庭，她會覺得我來到一個陌生的環境，但先生並沒有陪伴她，自己可能會被晾在一旁，太太會有一種「我一個人在面對這麼大的一個家庭，而且我孤立無援」的感覺。

另一個局面則是不斷隱忍，例如先生家庭有很多文化或規矩，其實跟她的原生家庭不一樣，導致她一直格格不入，或是有苦難言，只能不斷隱忍退讓。

「不論是孤軍奮戰或是隱忍，最後都會導致一個結果就是會傷害到夫妻關係，」杜珝萌說，如果這些問題，兩個人沒有一起去面對的話，其實都是會影響到夫妻的關係。

太太可以主動求助 明確表達需要哪些幫助

常聽到「先生要做太太和婆婆之間溝通的橋樑」，但這個橋樑該怎麼做？多數先生其實也不清楚。杜珝萌說，很多先生不知道要做這件事情，他們可能是缺乏這樣的經驗，因為從他上一輩開始，他就沒有看到他父親在做這件事情，所以他也不知道該怎麼做，但往往這樣就會變成太太必須孤軍奮戰。

杜珝萌建議，太太不妨可以主動求助，「告訴」先生要如何當這個橋樑，告訴先生自己需要被照顧的需要，以求助的姿態述說，表達自己的無助以及在那個環境下的不自在，明確講出自己面對的壓力情境、需要先生在什麼狀況下跳出來幫忙等等。

值得注意的是，不要透過抱怨或指責的方式表達，用求助的方式述說，先生也比較能夠了解，也不會覺得原生家庭被挑剔。

無論是和伴侶還是公婆溝通，建議善用「我訊息」，也就是「我開頭，並表達感受」的語句，避免用「你」開頭，容易充滿指責的語氣，可能會讓溝通的過程中充滿負面情緒。

讓先生當軍師 找出婆家生存之道

但難免還是會遇到先生無法理解的狀況，可能會有「我媽個性就是這樣子」、「為什麼你不能忍」之類的狀況，這很有可能是因為先生並沒有站在太太的立場思考，杜珝萌說，畢竟是先生自己的原生家庭，他和自己的媽媽已經相處了20、30年，有一定的相處之道，但太太是家庭中的新成員，可能還沒摸出在這個家的生存之道，這時候就應該要請教先生：「他是怎麼做到的？」、「如何應對？」等等。

例如，要怎麼做到不在意？你的方法是每次你媽媽開始說的時候，你就轉移話題嗎？還是你就去做別的事情？那如果我今天進到你們家，你覺得，我也能夠用同樣的一個方式嗎？

畢竟先生從小生長在這個家庭，或許有一套屬於他自己的相處之道，因此他應該要擔任「軍師」的角色，幫助太太更加融入，或者是可以安放自己在這個新的環境中。

至於許多年輕的媳婦，可能會想要和傳統價值觀對抗，杜珝萌提醒，還是要考量到是否會造成本身婚姻關係受到影響，建議要反思，並且先和伴侶最好溝通，免得得罪了婆家，也得不到先生的支持，得不償失。

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