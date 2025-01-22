「他有用我！」　女急問醫：會懷孕嗎

▲醫師提醒，健康性生活是建立在正確知識基礎上的，千萬別拿健康開玩笑。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女子私訊婦產科醫師張瑜芹，「想問一下他有用我」，這樣會懷孕嗎？對此，醫師直呼，什麼叫「用」妳？

張瑜芹近日在臉書分享當事人的私訊截圖，以下為雙方對話：

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女子：不好意思，想問一下他有用我，之後有戴套，但是一直沒有進去，而且我也有幫他吃，這樣會懷孕嗎？

張瑜芹：什麼叫用妳？用法如何？怎麼個用法，恐怕會有差！

張瑜芹並發文寫道，用哪個地方？用多大力？用多深，「不知道妳說的『用』，跟我認為的『用』到底相不相同，機率都不會是零！」

張瑜芹指出，既然談到這個話題，先說個重點，如果妳說的「吃」是口交，那也是性交的一種，同樣可能傳染性病，所以建議口交時也要使用保險套！別小看這層保護，健康才是最重要的啊！

張瑜芹表示，現代避孕方式其實超多選擇，除了保險套，還有口服避孕藥、子宮內避孕器等等，每個方法都有自己的優缺點，建議直接到婦產科好好諮詢，找到最適合自己的方式，才是真的對自己負責。

張瑜芹提醒，安全性行為是雙方的事！避孕或生殖健康的問題，不要不好意思問！直接找婦產科專業醫師，健康性生活是建立在正確知識基礎上的，千萬別拿健康開玩笑。