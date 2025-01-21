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屎拉不出來！他一用力「量不到脈搏了」　醫嘆：很多都在廁所發生

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲男子二度從鬼門關前被救回，相當驚險。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

一名60歲男子在家突然感覺胸悶，送醫檢查確診急性心肌梗塞，緊急做心導管治療、放了支架，病況逐漸穩定。不過就在住院期間，他又爆發心律不整，血壓驟降、甚至量不到脈搏，經過醫護團隊電擊搶救才從鬼門關前撿回一命。事後經醫師詢問，得知他發病前因便秘很用力排便，造成心肌缺氧，以致穩定不久的心臟病又復發了。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在健康好生活節目中先示警，便秘對於中、老年人而言是個需要被正視的問題。接著透露自己擔任住院醫師時，目睹救護車送來一名急性心肌梗塞的男患者，經過醫院立即安排心導管治療、放置支架，他的病況在短時間內穩定下來，並住進加護病房觀察中。

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然而，男子在加護病房住了2天後，眼看病況穩定，正準備轉入普通病房時，竟又突發心律不整。錢政弘說，他不只血壓降低、甚至連脈搏都量不到了，經過電擊搶救人才甦醒過來。

這危急的情況也讓主治醫師不禁納悶，「（男子）怎麼會突然心肌缺氧？」錢政弘說，經過詢問後，得知患者當天早上突然想排便，很用力上卻上不出來，全身過度出力，導致心臟缺氧，最終誘發才穩定不久的心臟病。

錢政弘說明，根據統計，尤其到了冬天，很多人的心臟病「都是在廁所發生的」，有時排便用力太久，容易引發心肌缺氧，甚至心肌梗塞。

硬屎卡肛？「高纖清腸菜單」曝光　營養師激推：還能剷肉。（圖／營養師高敏敏授權提供）

▲營養師一張圖帶你看懂怎麼吃才能清宿便。（圖／營養師高敏敏授權提供）

營養師高敏敏曾指出，便秘或用力排便容易出意外，原因在於用力憋氣排便時，肌肉強力收縮使得腹壓增高、動脈血壓及心肌耗氧量也會增加，此時容易誘發心絞痛、心肌梗塞，甚至腦溢血、猝死等。因此她建議，務必提醒自己及家人便秘非同小可，排便時也要注意。她也分享「高纖清腸攻略」獨家菜單，照著吃讓你年後剷肉、消除便秘沒煩惱。

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