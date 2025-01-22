春節收假常胖3公斤　衛福部南投醫院營養師提供5項健康妙招

▲南投縣衛生局提醒，春節歡慶時刻健康飲食與運動也不可少。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

民眾整年忙碌後將迎來九天春節連假，衛福部南投醫院指出，近年來團購美食與異國料理的興起，過年的零嘴更多樣化，加上久坐不動、每天玩到晚睡晚起，收假後體重常增加2、3公斤，該院營養師因此羅列五個方法，讓民眾可遠離肥胖、健康享受假期。

南投醫院營養師陳佳祺表示，民眾過年期間最怕腸胃不舒服、痛風發作與血糖、血脂、血壓失控，因為年節從早到晚冷盤、熱炒、堅果、肉乾、燒酒、飲料，再加上零食甜點不停歇，腸胃負擔很大；若有腎臟疾病與痛風史的患者，應減少食用含過量鈉、鉀、普林的高湯烹煮菜餚、火鍋或海鮮大餐等，糖尿病患者則須注意控制醣類及脂肪的攝取量，多吃高纖蔬菜，少吃加糖的零食、點心與糕點，配合飲食建議，做好主食類代換。

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陳佳祺建議5項健康妙招:1. 聰明選年貨，應避免散裝食品並注意有效期限，減少選購糖果、牛肉乾、魷魚絲、麻荖等高熱量年節點心，以熱量低又有飽足感的蒟蒻干、低鹽海苔片、脫水乾燥蔬果薄片等取代；2. 健康煮年菜，吃在地食當季，烹煮時用煮、蒸、拌、滷、烤的方式取代煎和炸，並確認用餐人數，避免過量烹調造成吃不完、需隔餐重複加熱而流失營養。

3. 定量吃年菜，在飯桌上邊吃邊聊常不自覺地吃進過量的食物，建議可準備小盤子，每道菜挑出適宜的份量，放棄一些高油鹽的菜餚、不喝勾芡的湯品、多吃高纖的蔬菜等，避免暴飲暴食；4. 點心選天然，餐間點心建議以當季新鮮水果（如柑橘、小番茄、葡萄、蓮霧、草莓）取代過年常吃的芒果青、水果風味軟糖、牛軋糖等零食，每餐水果攝取量建議大約1個拳頭大，亦可選擇一茶匙的無調味堅果如核桃、腰果、杏仁果等；5. 年閒動一動，可利用假期多去戶外踏青，拜訪親友時可配合步行，增加自己的運動量。

南投縣衛生局也提供「三少一高」飲食原則：1.少油：選擇以蒸、燙、烤取代煎炸的料理方式，避免過量攝取高脂肪食物，如炸雞、薯條、肥肉等；2.少鹽：避免高鹽調味，選擇天然香料如檸檬、蒜末或香草來取代鹽巴，減少隱性鹽分的攝取，例如醃漬食品或加工食品；3.少糖：減少含糖飲料與甜點的攝取，選擇無糖飲品或新鮮水果作為替代；4.高纖：攝取高纖維食物，如：糙米、地瓜等全榖雜糧類和粗纖維含量較高的蔬菜，有助調整腸道機能。