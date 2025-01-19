小心！專家警告：長期吃「這類食品」　老人癡呆風險大增88%

▲不當的飲食方式可能會引發身體炎症，進而罹患阿茲海默症。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

近年來越來越多的研究顯示，飲食習慣與健康之間存在密切關聯，不當的飲食方式可能會引發身體炎症，甚至增加患上阿爾茨海默病的風險。日前發表於《阿茲海默症與癡呆症》雜誌的一項研究揭示，長期攝入促炎食物會顯著提升老年癡呆的發病率。

根據外媒《光明網》的報導，這項研究長達22.3年，針對1487名受試者進行了跟蹤調查，結果顯示，與膳食炎症指數（DII）得分最低的人相比，那些得分最高的人患癡呆症的風險上升了84%，罹患阿茲海默症的風險則提高了88%。在這段研究期間，共有246名參與者被診斷出患有癡呆症，其中187人確診為阿茲海默症。這項研究的結果表明，飲食對於神經退行性疾病的影響不容忽視。

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促炎飲食已被證實與多種慢性疾病相關，包括肥胖、2型糖尿病、心血管疾病等。從膳食炎症指數評估來看，紅肉、加工肉類、高糖食物、反式脂肪及油炸食品均屬於促炎食物。

然而這些食物卻是許多人日常飲食的重要組成部分。例如，紅肉如豬肉、牛肉、羊肉攝入過量會促進體內炎症反應，進而增加肥胖和結直腸癌的風險。加工肉類，如火腿、培根等，因為在生產過程中產生有害物質，會提升人體的氧化應激水平。高糖食物則可能擾亂腸道菌群環境，誘發慢性炎症。此外，反式脂肪與高溫油炸食品也是促炎飲食的代表，它們不僅會導致體內炎症反應，還可能提高心血管疾病的風險。

面對促炎飲食帶來的健康風險，如何通過飲食調整來降低身體的炎症水平，成為學界與公眾關注的焦點。中國抗癌協會腫瘤營養專業委員會等多個機構於2023年聯合發布的《抗炎飲食預防腫瘤的專家共識》指出，抗炎飲食能夠有效減少身體炎症，對預防多種疾病具有積極作用。

專家建議，在主食選擇上應多攝取全穀物，如糙米、燕麥、黑米等，這些食物不僅能提供豐富的營養，還有助於維持穩定的血糖水平。在油脂攝取方面，應優先選擇富含不飽和脂肪的食物，如三文魚、核桃、橄欖油等，以幫助形成良好的抗炎內環境。肉類方面，則應以魚類、家禽、雞蛋、大豆製品等優質蛋白為主，並儘量減少加工肉類的攝取。

新鮮的蔬果應成為日常飲食的重點，蔬菜與水果應占總食物攝取量的三分之二。這些食物富含維生素與礦物質，能有效降低機體的炎症標誌物，並對新陳代謝產生積極影響。例如β-胡蘿蔔素、維生素A、B6、C、D、E，以及鋅和鎂等微量元素都具有抗炎特性。除此之外，適量飲用綠茶或紅茶也是一種良好的抗炎方式，因為茶葉中的多酚類化合物能夠抑制炎症反應，甚至被證實對多種癌症有預防作用。

從最新的研究結果來看，飲食模式對於健康影響深遠，尤其是在預防癡呆症和其他慢性疾病方面具有關鍵作用。專家呼籲大眾提高飲食意識，減少促炎食物的攝取，並積極採取抗炎飲食習慣，為健康長壽奠定堅實基礎。

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