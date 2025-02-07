醫警告「3現象」＝異常掉髮了！用手抓一撮秒知

▲一天掉100根頭髮是正常的。（示意圖／達志）

文／常春月刊

就像生物的生老病死一樣，毛髮也有它們的生命週期。雖然知道一天掉約100根頭髮屬於正常，但實際上要收集一天所掉的頭髮還是有所難度，以下有幾個方法，可以幫助大家自行判斷掉髮量是否異常。

1、髮質變細變軟

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嘉義大林慈濟皮膚科林騰立醫師表示，在毛囊進入休止期之前，約已經過2～7年的生長期，所以一根正常掉落的頭髮應該是粗的，也就是與我們一般正常頭髮的粗細差不多。倘若毛囊沒有經過足夠的生長期，就進入休止期，那麼掉下來的頭髮一定會偏細、偏軟、偏短。因此，一旦發現自己掉落的頭髮偏細軟、而且也比較短，那就有可能是異常掉髮的狀況。

2、明顯感到落髮量增加

一般人對於每天洗澡掉落的頭髮都有印象，如發現排水孔的頭髮好像變多，或是梳頭時掉髮明顯增多，都要懷疑可能有異常掉髮的狀況。林騰立分享臨床上經常使用的方法，也就是用手抓約一平方公分的頭髮，從頭皮一路穩定向下拉到髮尾，如果過程中多於6根頭髮被拉扯下來，代表有不正常的落髮狀況。

3、頭皮的可視範圍變大

最簡單的方法是觀察髮際線或髮間的間距，假使髮際線越來越往後，或是用梳子把頭髮一排一排梳開，發現間距變大了，就可能有落髮的狀況。

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