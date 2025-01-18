40多歲工程師3餐吃「1款便當」罹大腸癌3期！醫曝致命關鍵

▲一名40歲男子習慣高脂高糖飲食，導致罹患大腸癌三期。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

大腸癌為世界前三大最常見的癌症，更蟬聯國人十大癌症榜首15年之久，其中飲食的影響相當關鍵。一名40多歲男工程師由於長期依賴排骨便當作為三餐，甚至以炸物等消夜替代晚餐，導致腸道慢性發炎和腫瘤形成，最終被診斷為第三期大腸癌。對此，醫師提醒，長期攝取高糖、高脂、低纖維的飲食，可能成為誘發早發性大腸癌的危險因子。

根據《中時新聞網》報導，義大醫院一般醫學外科主任、大腸直腸外科主治醫師陳致一分享案例，該男子是一名工程師，工時長、壓力大，三餐多依賴便當解決，或在晚下班時，以炸物和含糖飲料作為晚餐，蔬果攝取量極少，這也是許多忙碌上班族的飲食習慣。然而，他在發病前三個月，已經開始出現排便行為改變，但卻未引起他的注意。

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陳致一透露，男子直到一次與朋友聚餐後，因肚子脹痛無法排便，才到醫院求診。經檢查，醫生在他的乙狀結腸處發現一顆直徑約五公分的腫瘤，並已經擴散到淋巴結。醫生為他進行手術切除部分腸道和腫瘤，並安排化療療程。

陳致一提醒，高脂肪、低纖維的飲食會改變腸道菌群，導致腸道慢性炎症，進而增加腫瘤風險。此外，紅肉和加工肉類的攝取過多，也被世界衛生組織列為大腸直腸癌的致癌因素之一，因此他也建議民眾應該減少紅肉和加工肉類的攝取，增加蔬菜、水果和全穀物的攝取，並減少含糖飲料的攝取，多喝水或無糖飲品。若有排便習慣改變，例如原便秘變腹瀉、大便變細，解便後還有便意等情況，應視為警訊，及早就醫。