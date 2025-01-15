他用吹風機燙傷包皮！起泡留「王字」烙痕　烘乾私密處注意2件事

▲一名男性用吹風機不小心將包皮燙傷。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙于婷／台北報導

近期冷氣團來襲，天氣寒冷讓人更加依賴保暖物品來取暖。一名35歲男性某天洗完澡後，拿吹風機想吹乾生殖器，邊分心滑手機，結果吹風機的出口網不小心碰到包皮，包皮被燙傷起水泡，還烙出一個「王字」痕跡。醫師提醒，若真的不慎造成私密處燙傷，一樣可依循燙傷處理原則「沖、脫、泡、蓋、送」五步驟進行初步處理。

顧家醫療總院長顧芳瑜指出，若要用吹風機吹乾私密處，應使用冷風，並避免將吹風機長時間停留在同一位置，使用暖暖包也一樣，像部分男性在割包皮後，為加速傷口癒合，會進行冰敷與熱敷療程，通常會請病患術後第一周以冰敷為主，第二周起則進行熱敷，但會建議患者使用熱毛巾或冷熱敷墊，曾遇過有患者貪圖方便使用暖暖包熱敷，甚至將暖暖包直接放在私密處上睡覺，結果因暖暖包持續加熱而導致嚴重燙傷。

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顧芳瑜提醒，若真的不慎造成私密處燙傷，一樣可依循燙傷處理原則「沖、脫、泡、蓋、送」五步驟進行初步處理：

沖：以冷水輕柔沖洗傷口20到30分鐘，帶走熱能，減少傷害範圍。

脫：輕輕脫去沾黏在傷口上的衣物，避免拉扯傷口。

泡：泡冷水20到30分鐘，幫助降溫，但避免使用冰塊，以防凍傷。

蓋：使用乾淨的紗布或毛巾覆蓋傷口，預防感染。

送：儘速前往醫院進行專業治療。