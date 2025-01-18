用力大便30分鐘！他驚見「馬桶全血」不理　醫一照搖頭了

圖、文／NOW健康 陳郁茹台中報導

69歲賴先生長期有痔瘡問題，每次上完廁所後，痔瘡就會腫起來，除了患部疼痛外，馬桶裡全是血，但一想到要看醫生就緊張，所以乾脆視而不見。直到最近狀態越來越嚴重，他實在受不了才前往醫院求診，未料到從大腸鏡檢查中發現腫瘤，切片確診直腸癌。

排便不順非痔瘡所害 直腸癌已顯現

長安醫院大腸直腸外科醫師王愷晟描述，門診檢查時，患者一脫下來褲子，馬上可見到紅到發紫的痔瘡在肛門口招搖，經問診時才知個案每天上廁所需要30分鐘，於是建議先做大腸鏡檢查。然而賴先生一開始很不解：「我只想趕快處理痔瘡，為什麼要先做大腸鏡？」經過耐心解釋才同意檢查。

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大腸鏡結果出乎患者意料，他的直腸有1顆明顯的腫瘤，距離肛門約10至15公分，確診為直腸癌。王愷晟表示，這也是為何賴先生經常有「排便排不乾淨，一直想用力排乾淨」的感覺；同時他因長時間用力上大號，導致痔瘡病況嚴重。

針對賴先生的狀況，醫生擬定了新的治療計劃，先開刀處理直腸癌，再做痔瘡手術。目前賴先生已順利完成2項手術，正接受化療追蹤。他感慨地說，「幸好聽了醫生的建議，否則會更嚴重。」

痔瘡出血超過2週 需警惕其他病變風險

王愷晟強調，一般正常的痔瘡發作，即使出血也多在一兩週內會改善。若出血持續超過兩週，或是有排便習慣改變、總覺得排不乾淨、長時間蹲坐馬桶等情況，民眾就必須提高警覺。

最後，王愷晟提醒，很多人因為害怕大腸鏡檢查而拖延就醫，但現在有「無痛大腸鏡」，在睡覺中就能完成檢查，還能同時切除問題息肉、送驗等，非常方便。此外，衛福部從2025年起提供45至74歲民眾每2年1次的免費糞便潛血檢查，40至44歲有家族病史者也可享此服務，呼籲民眾多加利用。

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