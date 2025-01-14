呼吸道疾病流行期　北市衛生局增設「18場免費疫苗接種站」

▲醫師提醒，65歲以上長者要接種流感和新冠疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者趙于婷／台北報導

公費流感疫苗自今年元旦起，擴大提供出生滿6個月以上民眾接種，截至1月12日止北市已接種逾3萬劑，剩餘約4萬多劑。台北市衛生局提醒，國內已進入呼吸道傳染病流行期，加上連假將至，將於農曆年前，擴大於捷運、社區、商場等人潮較多場域加設18場免費疫苗接種站，提供疫苗快打服務。

北市衛生局疾管科科長張惠美提醒，國內已進入呼吸道傳染病流行期，加上連假將至，民眾返鄉聚會或出國旅遊的機會增加，國人常到訪的鄰近國家如日本及韓國等近期流感疫情均升溫，搭乘飛機或其他交通工具在密閉的空間，會增加感染呼吸道傳染病的風險，建議民眾於連假返鄉或出國前完成流感疫苗及新冠JN.1疫苗接種。

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根據統計，113年10月1日至114年1月12日止，北市累計41例流感併發重症病例，其中50歲以上占85.4%（35例），92.7%未接種流感疫苗（38例），9成具慢性病史（37例），6例死亡病例。

北市衛生局提醒，北市公費流感疫苗總計已累計接種70萬劑，往年流感高峰多為跨年至農曆新年後，因疫苗接種後約2週才有保護效果，尚未接種者應儘速前往接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，另年輕人接種除了保護自己也能保護家中長者及幼兒。

北市將於農曆年前，擴大於捷運、社區、商場等人潮較多場域加設18場免費疫苗接種站，提供疫苗快打服務，提醒接種疫苗時應攜帶健保卡；另北市有374間流感疫苗合約院所提供接種服務，其中臺北市立聯合醫院附設12區院外門診部皆免收費，相關資訊可至北市衛生局網站或洽12區健康服務中心諮詢。

▲北市衛生局擴大新增流感、新冠疫苗接種站。（圖／北市衛生局提供）※點圖放大