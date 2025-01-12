健保總額9286億史上最高！邱泰源：仍難達到1點0.95元

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部9日公布114年全民健康保險總額預算上看9,286億元，核定成長率以天花板的5.5%計算，成長金額是歷史最高，遭到健保相關團體批評「政治凌駕專業」。對此，衛福部部長邱泰源表示，5.5%是國發會核可的最高點，不過也難以達到立法院通過的主決議，今年年中6/30前，平均點值達1點0.95元的目標。

行政院核定114年度健保總額成長率範圍為3.521%至5.5%，去年底健保會協商今年度健保總額破局，以付費者代表方案成長率4.605%（約9207.5億元）、醫界代表方案成長率5.171%（約9257.3億元），兩案併陳送衛福部決定。最後衛福部直接採取成長率天花板的5.5%，年度預算上看9286億元，比基期（8,802.17億元）增加484億元；或以去年核定總額8755億元來看，成長金額達到531億元，都是歷年來最高紀錄。

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針對核定成長金額是歷史最高，醫改會認為，如果再加上「111億元移除總額改由公務預算支應」、「20億元罕見疾病藥費」，實質成長率是8.24%，這次的總額基期的算法是開特例，5.5％成長率有被低估的疑慮，這根本是「政治凌駕專業」。

對此，邱泰源今受訪時表示，現在醫療需求越來越多，且醫療水準要求也要保持國際水準，衛福部也積極納入新科技，尤其是罕病，過去無法提早讓罕病及早用藥，未來會特別加強，另外還有精神科長效針劑、急重難罕、偏鄉醫療和留住醫護人員等，都需要更多支持。

邱泰源強調，這次5.5％成長率，是國發會核可的最高點，但即使這次達到5.5％，也還沒辦法可以完全滿足醫院、醫療人員的需求，甚至也很難達到去年立法院通過的主決議，健保平均總額在今年6月30日之前要達到1點0.95元的目標，因此行政院也盡量挪出公務預算，給他們資源照顧人民的健康。