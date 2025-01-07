冬天「手腳冰冷」看體質進補！醫示警1類型恐越補越上火

▲醫師提醒，虛寒體質的人冬天可適量進補。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人冬天都有手腳冰冷的問題，中醫師指出，手腳冰冷問題分2類型，第一種是「虛寒體質」，這類人在冬季適合透過進補改善手腳冰冷，另一種是「手足不溫」，但這種類型的手腳冰冷絕對不能吃補，建議透過中醫診斷調理。

冷氣團一波接一波，本周氣溫將再探新低，中醫師郭訓宏指出，隨著氣溫驟降，身體血管因熱脹冷縮會隨著低溫收縮，導致手腳末端的血液無法正常足夠的供給，在血流量減少、血液循環減慢的情況下，手腳就會出現冰冷的狀況。

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郭訓宏說，通常虛寒體質的人，除了手腳冰冷之外，膚色也較白，從小容易有呼吸道的症狀，如氣喘、鼻塞、流鼻水等，腸胃的吸收也不佳，因此大都體格偏瘦弱，若營養攝取不均，也易伴有血虛的症狀，此時除了手腳冰冷之外，甚至還會有麻木的感覺，這類人適合在冬季適量進補，幫助改善冬日手腳冰冷。

另一種常見手腳冰冷的患者，卻與虛寒體質無關，主要是手足不溫。郭訓宏說明，此種類型的病人常因情緒壓力過大，導致肝氣鬱滯無法通達到四肢，此時患者會覺得身體胸腹是熱的，但是手腳卻是冷的，與虛寒體質相反的是，這種類型的手腳冰冷絕對不能吃補，否則在氣不通暢的狀況下貿然進補，只是像在火上加油。

郭訓宏提醒，若有長期末端循環不佳導致手腳冰冷的情形，也需要提防是因為心血管的疾病所造成，此時也會常見胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀伴隨發生，若有這些症狀發生務必要儘早就醫。

若無法分清自己屬於什麼體質，建議找專業合格的中醫師進行體質調理，另外在冷颼颼的天氣，讓小腿肚以下泡在熱水中，也是促進身體氣血循環的好方法。