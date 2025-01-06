孩子咳嗽不停是氣喘發作？醫揭7大徵兆爸媽快檢查

▲溫度驟降，有些小孩就出現咳不停的情況，家長應留意是否為氣喘。（圖／pixabay）

文／華人健康網

咳咳咳，冬季早晚溫差較大，經常入夜後溫度驟降，有些小孩就出現咳不停的情況，甚至有時夜間咳到醒，家長聽到小孩咳不停，就會開始擔憂是怎麼一回事？是不是有氣喘？會需要長期吃藥控制嗎？

榮新診所副院長小兒科醫師潘俊伸表示，引起慢性咳嗽的原因很多，像是過敏性鼻炎、反覆呼吸道感染、胃食道逆流、先天發育異常、氣喘等，其中有過敏體質、呼吸道疾病、鼻涕倒流或是氣喘病史者，又更加容易出現夜間咳嗽，需要透過詳細的家族史、病史、過敏原檢驗、胸部X光等進行鑑別診斷。

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氣喘的誘發因子

潘俊伸醫師指出，氣喘是呼吸道對誘發因子過度反應而出現間歇性症狀且可能重複發作，最常見是慢性咳嗽。有時反應激烈，使得呼吸道阻塞，而引起胸悶、呼吸困難等，須儘快就醫。台灣的冬季濕冷，溫差大，都容易誘發氣喘發作，加上冬季是病毒活躍的季節，呼吸道感染也是兒童常見的氣喘發作原因。除了氣溫變化及感染外，過敏原、空氣汙染物、抽菸或二手菸、運動、壓力等，也都是常見的誘發因子。

氣喘的7大徵兆

可能為氣喘的7大徵兆，家長別輕忽！潘俊伸醫師說，有7個徵兆可作為家長的觀察重點，在就醫時可供醫師作參考：

(1)每個月有一次以上的喘鳴聲發作。

(2)在活動或運動時常會咳嗽或喘鳴。

(3)沒有明顯感冒症狀時，也經常出現夜咳。

(4)超過三歲相關症狀仍持續發生。

(5)在接觸過敏原、運動、感冒、情緒變化或吸入二手菸時症狀就會出現或惡化。

(6)感冒經常會覺得胸悶或常需要十天以上才能恢復。

(7)使用氣喘藥物後會獲得改善。

最後，潘俊伸醫師提醒，有過敏體質的兒童是氣喘的高危險群須特別留意，此外，當家中兒童經常出現夜間咳不停時，建議就醫鑑別診斷，找出原因，如果為氣喘引起，日常生活上應儘量避開誘發氣喘的危險因子，隨時注意症狀變化來判斷氣喘是否有受控制，並配合醫囑治療。若出現疑似惡化徵兆時，應儘快就醫。

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本文授權自：華人健康網－咳嗽不停是氣喘發作？氣喘誘發因子有哪些？醫師揭：氣喘的7大徵兆