小寒來了！中醫師提醒注意保暖、喝暖身茶、避免激烈運動

▲小寒是冬天倒數第二個節氣，中醫師推薦飲用禦寒暖身茶飲。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／華人健康網

1月5日是「小寒」，標誌著開始進入一年中寒冷的日子，也是冬天倒數第二個節氣。古人云：「冷氣積久而為寒，小者未至於極也。」此時的天氣已經很寒冷，但還未到氣溫最低的時候，因此稱做小寒。由於氣溫驟降，劉宗昇中醫師推薦飲用禦寒暖身茶飲。

從冬至到小寒、大寒之間，因氣溫下降劇烈，依中醫的理論，寒為陰邪，最易傷人體陽氣，所以此時身體的陽氣較為虛弱、陰氣相對旺盛，此時若人體抵抗力下降，容易受風寒而出現傷風感冒、咳嗽、鼻敏感等上呼吸道相關的症狀。寒邪亦具有凝滯的特性，寒凝氣滯則血停，可致人體氣血運行不暢，容易出現手腳冰冷，心血管與腦血管患者的病情容易惡化，急診病患易增多。

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劉宗昇中醫師指出，冬季「閉藏」是萬物蟄伏的時令，水寒成冰、大地龜裂，此時應「早睡晚起」，增加居室時間，減少冒寒的機會。所以要去寒就溫，無擾乎陽氣。從行為上適應這種環境及氣候，尤其適用於老年、幼弱、久病等生機薄弱之人。

小寒飲食建議

一般而論，多以味甘，性溫而有補益作用的食物為主。

補腎：鹿茸、益智仁、補骨脂、韭菜子、菟絲子、肉蓯蓉等。

補脾：胡桃仁、腰果等、黑芝麻。

暖胃：生薑、乾薑、肉桂、小茴香、八角等。

雖然冬季的食補宜辛溫，但食過於溫燥會助熱上火而傷耗津液，故要搭配些養陰及生津的蔬果類。如：木耳、紫菜、菇類、奇異果、葡萄、番茄等。

小寒養生建議

1.保暖為主

中醫說：頭為諸陽之會；俗話又說：寒從足下生。故衣著配戴過冬的帽子、圍巾、長厚襪也是很必要的。

2.適當運動

冬季多適合室內運動，可選擇器械運動、做瑜珈、打太極拳、打乒乓球等；戶外運動宜慢跑、散步等，不宜太激烈運動及流太多汗。因為劇烈運動容易引發心血管疾病，以及在流汗多的狀況下，容易招致風寒。

小寒養生茶飲推薦-益氣薑棗茶

藥材：西洋參3錢、生薑2小片、紅棗3顆、龍眼肉1錢。

煮法：用500ml的水量，小火煮沸即可。

西洋參有益氣生津且不易上火的效果，生薑、紅棗有暖胃、暖身及助陽氣，龍眼肉補血安神，此茶飲有促進人體循環及禦寒的效果。劉宗昇中醫師提醒，有喉嚨痛、口舌瘡及發燒感冒的人不宜飲用。

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本文授權自：華人健康網 小寒快到！飲食三補：補腎、補脾、補胃！中醫師推飲用禦寒暖身茶飲