產醫學界呼籲驗配「3要3步」接軌國際　盼提升民眾正確護眼知識

▲臺灣隱形眼鏡學會推動「國際散光隱形眼鏡驗配指南」，左起依序為中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁、馬偕紀念醫院眼科資深主治醫師鄭惠川、酷柏光學總經理黃啟賢、寶島眼鏡營運副總葉智明、小林眼鏡總經理張騰達，以及大學眼鏡光學事業處處長吳宏彥等產醫學界響應。（圖／業者提供，下同）

記者林璟倩／台北報導

每次戴隱形眼鏡就容易頭痛、肩頸痛、視覺疲勞、影響工作及學習效率？很可能是你忽略了散光矯正的重要性！近日馬偕紀念醫院眼科資深主治醫師鄭惠川、中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁等重磅級專家，以及酷柏光學總經理黃啟賢、寶島眼鏡營運副總葉智明，與小林眼鏡總經理張騰達等業界巨頭，響應臺灣隱形眼鏡學會推動之「國際散光隱形眼鏡驗配指南」，宣導個人配鏡「3要3步」的重要性，希望同步國際準則，幫助患者找到合適的散光隱形眼鏡處方。

散光超過50度就要矯正！「3要3步」口訣驗光更精準

▲馬偕紀念醫院眼科資深主治醫師鄭惠川。

根據衛福部資料顯示，全台近650萬人口有散光問題，然而許多人卻對散光矯正採消極態度，以為散光症狀久了會自然習慣，或配鏡時加深近視度數補償即可，但卻忽略未矯正散光可能帶來的身體不適。鄭惠川醫師指出，長時間用眼卻未正確矯正散光將衝擊視力及生活品質，像是影響學生族閱讀速度、學習力下降5~12%；上班族不只造成效率低、犯錯率甚至高出38%，而運動族群更是有疊影加重、立體視覺異常而導致表現不如預期。

▲中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁。

蕭清仁博士進一步建議，散光超過50度就應該要矯正！然而，雖然目前台灣使用眼鏡矯正的比例約84%，但使用隱形眼鏡矯正散光的比例僅10.8%，顯見隱形眼鏡消費者在選擇隱形眼鏡時，對散光矯正的意識仍有很大的進步空間。因此，臺灣隱形眼鏡學會推出國際散光隱形眼鏡驗配指南及個人化驗光「3要3步」口訣，協助民眾掌握自身狀態。

所謂個人化驗光「3要3步」指的是：「要驗配」、「要試戴」、「要定檢」，由於每個人的散光成因不同，驗配後要試戴確認度數、舒適度及是否跑片等，並定期回診確認視力及配戴狀態；而在選購時，以「述」「驗」「選」3步驟，與驗光人員說明用眼狀況、配戴習慣評估，再詳細檢驗眼部各項參數，最後依據檢驗處方選擇合適的產品、材質及配戴週期等。

便利商店、藥妝店買隱形眼鏡缺乏把關 專業驗配才能守護視力

葉智明副總指出，雖隱形眼鏡在法規上屬醫療器材，不得於網路上販售，然部分便利商店、藥妝店通路仍有銷售，導致許多消費者貪圖一時方便，未留意事前驗配確認即自行前往購買。

一份酷柏光學針對台灣消費者的市場調查資料也顯示，有4成5有散光困擾卻沒有配戴散光鏡片的消費者，不知道市面上有矯正散光功能的隱形眼鏡，其中有4成2願意嘗試使用散光隱形眼鏡，但僅4成的消費者曾經在門市被介紹或試戴過散光片。也因此，葉智明表示，透過國際散光隱形眼鏡驗配作業準則建立消費者正確配戴觀念，不僅能讓專業從業人員發揮所長，也能照顧到消費者視力品質，創造多贏。

▲寶島眼鏡營運副總葉智明。

引進專業儀器、專業人才培育 只為守護民眾用眼健康

全台最大實體通路，並提供完整驗配服務的寶島眼鏡營運副總葉智明認為，全新的國際散光隱形眼鏡驗配指南提供SOP為產業帶來全新的指導依據，尤其現代人多半重視生活品質，正確的驗配並選購合適的散光隱形眼鏡片，其實就是在維持生活品質及守護視力健康。而寶島也引進專業儀器，目的就是為消費者帶來更專業的檢查依據。

主打專業驗配的小林眼鏡、且本身就是驗光師背景的小林眼鏡總經理張騰達，他以橄欖球的二個不同曲面讓大家很容易了解散光原因，散光矯正的複雜度比單純的近視矯正更高，因此坊間眼鏡店家若驗配能力不足，經常誤導消費者以近視度數補償，或因散光隱形眼鏡與一般隱形眼鏡價差3~4成，受限預算考量而選購一般片，這些不當的矯正方式易使睫狀肌過勞，影響視力品質也影響健康。總經理張騰達也引用內部資料說明，「目前需要配戴散光片的消費者約40%，以小林眼鏡隱形眼鏡年銷量來看，散光片銷售占比僅3.8%，顯示還有很大的進步空間。」

▲小林眼鏡總經理張騰達。

產醫學界攜手提升民眾正確護眼觀念

葉智明認為，過去市場上一直存在散光隱形眼鏡產品，只是消費者沒有建立正確的散光矯正觀念，目前酷柏光學推出台灣市場規格最多的散光矽水膠日拋隱形眼鏡，讓更多消費者可以在專業驗配服務下，透過試戴及調整找到最終合適的產品。葉智明更強調「賣眼鏡屬於良心事業」，必須透過業界共同努力一起提升民眾對於散光矯正的認知。

隨著科技進步，張騰達也指出，酷柏光學市售多款不同規格的散光矽水膠隱形眼鏡，能幫助通路協助滿足消費者各種需求。他也期待，未來透過國際級散光驗配指南的推廣，與酷柏光學及產業夥伴一起提升民眾正確的護眼保健知識。